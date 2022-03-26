ختام المرحلة الثالثة من الموجة الـ19 لإزالة التعديات.. اليوم

تنتهي اليوم المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

ووفق تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية تركز الموجة على إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف واسترداد أملاك الدولة والحفاظ على الأرضي الزراعية ومنع أي تعديات، والالتزام بالخطة والجدول الزمني لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية والحفاظ على الأراضي المستردة خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة.

استرداد حق الدولة

وأشار التقرير إلى أن وزارة التنمية المحلية وجهت المحافظات بعدم التهاون مع أي تجاوزات والتعامل السريع معها والحفاظ على حق الدولة والأجيال، مؤكدة أن المرحلة الثالثة للموجة 19 تواصل إزالة حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بالتنسيق مع الري، ووقف مخالفات البناء بصورة مستمرة، والتنسيق المستمر مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع غرف العمليات الموجودة بكل محافظة برئاسة السكرتير العام.

المرحلة الثالثة لإزالة التعديات

وانطلقت المرحلة الثالثة من الموجة 19 في الفترة من 6 حتى 26 مارس الجاري وتم إزالة أكثر من 6500 مبنى واسترداد ما يقرب من 5 آلاف فدان بعد إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة من خلال الحملات المستمرة والتنسيق المتواصل بين المحافظات ومديريات الأمن وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

وأوضح التقرير أن المرحلة الثانية للموجة 19 خلال الفترة من 6 حتى 26 فبراير تمكنت من إزالة من 10 آلاف مبنى مخالف على مساحة أكثر من 2 مليون متر مربع، و1195 حالة تعد على أراضى أملاك دولة زراعية على مساحة تقارب 7آلاف فدان، كما تم إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية.