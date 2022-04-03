نائب يطلق «إحنا معاك» تفاعلا مع «حياة كريمة» لتوزيع هدايا رمضان

أعلن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إطلاق مبادرة «إحنا معاك» للعام الثالث على التوالي، والتي تأتي تفاعلا مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم الفئات الأكثر احتياجا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة، التي يمر بها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت تداعياتها على أسعار السلع.

توزيع 1000 شنطة مواد غذائية لأبناء الوفد

وقال المهندس حازم الجندي، في بيان له، إنّ نسخة المبادرة هذا العام تتم تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وتتضمن توزيع 1000 شنطة مواد غذائية لأبناء حزب الوفد، و2000 شنطة أخرى لأبناء محافظة الغربية كهدية بسيطة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

هدية رمضان

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنّ هدية رمضان عبارة عن سلع ومواد غذائية وتموينية، لمساعدة المواطنين في توفير احتياجاتهم الأساسية ودعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تؤثر على العديد من الأسر المصرية.

ولفت إلى أنّ المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يتحمله كممثل عن أهالي محافظة الغربية، والمسؤولية الحزبية التي يتشرف بها تجاه أبناء الوفد في جميع ربوع جمهورية مصر العربية، وإدراك للدور المجتمعي لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في ضرورة التعاون مع الدولة كمجتمع مدني في جميع الظروف والمناسبات.

وتقدم عضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والوفديون في ربوع الجمهورية، والشعب المصري أجمع بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيا المولى أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية بكل الخير والأمان والسعادة.