مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 2 رمضان في قنا

ساعات قليلة تفصلنا عن أذان صلاة المغرب في محافظة قنا للإفطار في ثاني أيام شهر رمضان الكريم. «الوطن» تستعرض موعد أذان المغرب بمحافظة قنا اليوم الأحد ثاني أيام شهر رمضان في قنا ومواقيت الصلاة، وساعات الصوم في غرة الشهر الكريم، في إطار خدماتها التي تقدمها لقرائها في كل مكان.

موعد أذان المغرب في محافظة قنا

وحسب إمساكية شهر رمضان في محافظة قنا مواقيت الصلاة، فإن موعد أذان المغرب اليوم الأحد وكذلك الصلوات الأخرى في المحافظة سيكون كالتالي:

- صلاة المغرب اليوم السبت عند تمام الساعة 6:7 م.

- الظهر 11:53 ص.

- العصر3:22 م.

- العشاء عند تمام الساعة 7:23 م.

ساعات الصوم في محافظة قنا

وتشهد مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة قنا وصول ساعات الصوم في المحافظة خلال ثاني أيام رمضان 1443، الموافق ٣ أبريل 2022 إلى 14 ساعة و8 دقائق، حيث إن موعد الإمساك 3٫50 صباحًا، وموعد الإفطار 6٫7 مساء.

صلاة التراويح في محافظة قنا

حرص المواطنون في محافظة قنا على أداء صلاة التراويح بشكل متواصل في غالبية المساجد وفق إجراءات إحترازية ووقائية شديد لحماية أنفسهم من فيروس كورونا، كما عادت الدروس في المساجد من قبل أئمة المساجد بعد قرار وزير الاوقاف بعودتها خلال الشهر الكريم وسط إجراءات احترازية شديدة للحماية من فيروس كورونا.