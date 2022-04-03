خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 لطلاب المنازل.. تعرف عليها

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يوم الخميس 7 أبريل، آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 لطلاب المنازل المستجدون والراسبون من العام الماضي، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي استمارة لأي طالب تخلف عن المواعيد مهما كانت الأسباب.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 لطلاب المنازل

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب المنازل المستجدين (المنقولين من الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي) بمعرفة الطالب ويتم اعتمادها وختمها من المدرسة، وبالنسبة للطلاب الراسبون، يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية من لجان النظام والمراقبة ويتم اعتمادها وختمها من الإدارة التعليمية.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 لطلاب المنازل

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطوات والأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2022 لطلاب المنازل وترصدها «الوطن» في السطور التالية:-

- تقديم ما يثبت حصول الطالب على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وما يعادلها.

- بيان نجاح معتمد من المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة من الصف الأول الثانوي إلى الصف الثاني الثانوي ومن الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي (أو ما يعادلها) موضحًا بها اللغة الثانية.

- عدد 3 صور حديثة للطالب على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية مع ضرورة تدوين اسم الطالب كاملًا أسفل الصورة وخلفها طبقًا لشهادة الميلاد.

- بيان رسوب الصف الثالث الثانوي لكل سنة رسوب للطلاب الراسبين في الصف الثالث الثانوي.

- شهادة ميلاد الطالب (كمبيوتر).

- يسدد الطالب رسوم الامتحان المقررة باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- يرفق كل طالب باستمارة التقدم طلب ببحث حالته عن الأعوام التي لم يتقدم فيها الامتحان ويرفق مع البحث إيصال مقبول الدفع باسم صندوق دعم المشروعات.

- استيفاء البيانات والإقرارات الموجودة بالاستمارة معتمده من المدرسة أو الإدارة التعليمية.