التعليم تحذّر 15 ألف طالب بالثانوية العامة: آخر فرصة لتسجيل الاستمارات الخميس

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ المديريات التعليمية انتهت من تسجيل استمارات الثانوية العامة للطلاب النظاميين في المدارس الثانوية، وجرى إبلاغ الوزارة بذلك، ولم يعد هناك طلاب نظاميين لم يسجلوا الاستمارة حتى الآن، كما بدأ ترتيب إجراءات الامتحانات الخاصة باللجان وعددها، ولجان السير وخلافه، استعدادا لامتحانات نهاية العام.

15 ألف طالب لم يسجلوا

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ طلاب المنازل لم ينتهوا حتى الآن من تسجيل الاستمارات الخاصة بالامتحانات على نظام المنازل، ويتبقى نحو 15 ألف طالب لم يسجلوا حتى الآن، وهؤلاء أمامهم فرصة أخيرة حتى نهاية الأسبوع الحالي لتسجيل الاستمارة، أو عدم وضعهم في الحسبان عند الترتيب لامتحانات الثانوية العامة هذا العام.

التعليم لـ«طلاب الثانوية العامة»: أمامكم فرصة لنهاية الأسبوع

واستبعد المصدر، مدّ فترة التسجيل لاستمارة الثانوية العامة، بعد الخميس المقبل، إذ قدّ يعطل ذلك إجراءات الامتحانات ووضع الخطة الخاصة بها، لأن أعداد الطلاب يترتب عليها أمور كثيرة، لذلك فالخميس المقبل سيكون الموعد الأخير أمام طلاب المنازل، ومن يتأخر بعد ذلك، فعليه أن يتحمل نتيجة تراخيه عن التسجيل في الموعد المحدد.

وفي سياق آخر، انتهت المديريات التعليمية، من تسليم استمارات لجان المختارة لسير امتحان الثانوية العامة 2021-2022 بالمحافظات للجان النظام والمراقبة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.

كما انتهت المديريات التعليمية، من استلام بيان بالاستراحات المعدة في الإدارات التعليمية، وأسماء مشرفي الاستراحات بالمديرية والإدارات التعليمية، موضحا به «الاسم، الوظيفة، رقم تليفون المنزل، رقم تليفون العمل، ورقم المحمول» الخاص بامتحانات الثانوية العامة 2021-2022.