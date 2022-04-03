425 ألف جنيه أرباحا سنوية من تجارة المحاصيل الزراعية.. دراسة توضح

كشفت دراسة جدوى مشروع تجارة المحاصيل الزراعية الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن ربحية النشاط، واحتياج الأسواق المحلية لمثل هذه التجارة لتوفير السلع التموينية الأساسية، من فول وعدس وذرة وقمح وشعير.

أرباح السنة الأولى

أضافت دراسة الجدوى الاسترشادية أنَّ تجارة المحاصيل الزراعية تحقق صافي أرباح سنوية متوقعة، حوالي 260 ألف جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، فيما تتضاعف الأرباح المتوقعة من إدارة النشاط لتصل إلى 425 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

إيرادات تصل لـ 4 ملايين جنيه خلال 5 سنوات

فيما أوضح جهاز تنمية المشروعات في دراسته، وصول إيرادات المبيعات السنوية لتجارة المحاصيل إلى 2,73 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات 4 ملايين جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع.

قروض بنكية بضمان المشروع.. والفائدة 5% فقط

كما نصح الجهاز الراغبين في إدارة نشاط تجارة المحاصيل بالاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك المحلية لأصحاب المشروعات في ظل مبادرة البنك المركزي المصري، والتي تصل إلى 451,5 ألف جنيه للمشروع الواحد بفائدة لا تتجاوز 5%، والسداد على أقساط لفترات طويلة.

توفير فرص عمل لـ 8 أفراد للمشروع الواحد

وبحسب الدراسة، تعد تجارة المحاصيل الزراعية أساسية للمجتمعات، ويوجد طلب محلي على مختلف المنتجات طوال العام، كما يساهم المشروع في توفير فرص العمل حيث يساهم المشروع الواحد في تشغيل 8 عمال بما يضمن زيادة الدخول المتوقعة.

لا يتكلف شراء العديد من الآلات والمعدات، فلا يحتاج تشغيل نشاط تجارة المحاصيل الزراعية سوى لسيارة نقل، وأشوله من القمح والذرة والفول والعدس، لترصد الدراسة وصول الاستثمارات الكلية للمشروع إلى أقل من 702 ألف جنيه، كما تتميز بسرعة الدوران نظرا لارتفاع الطلب عليها طوال العام.