نتيجة التجديد النصفى لانتخابات المهندسين بأسيوط: «خليف» أمينا و«حجازي» للصندوق

أسفرت انتخابات هيئة مكتب نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، عن فوز المهندس أسامة محمد سيد خليف، بمنصب أمين عام النقابة الفرعية، كما فاز بمنصب أمين الصندوق، المهندس حسام الدين مصطفى محمد حجازي.

أول اجتماعات التشكيل الجديد لنقابة مهندسي أسيوط

وبدأ المهندس أسامة محمد أنور نقيب مهندسي أسيوط، الجلسة الإجرائية مقدمًا التهنئة للمهندسين الذين حالفهم التوفيق بالفوز في انتخابات التجديد النصفي، متمنيًا المزيد من التوفيق للنقابة والارتقاء بكافة خدماتها خلال الفترة المقبلة بما يحقق تطلعات مهندسي أسيوط نحو نقابة قوية توفر كافة الخدمات لأعضائها وذويهم، وتكون بحق بيتًا ثانيًا وحصنًا لكل المهندسين.

وعقد مجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، أولى اجتماعاته بالتشكيل الجديد، عقب الانتخابات النقابية التي جرت خلال الأسابيع الماضية، وأسفرت عن فوز المهندس أسامة محمد أنور بمنصب نقيب المهندسين بأسيوط،

انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

وشهدت انتخابات التجديد النصفي على المقاعد السبعة لعضوية مجلس الإدارة فوز المهندس وائل محمد أحمد خليل بالمقعد الأول، والمهندسة مرفت زوزو متري بشاي، والمهندس خالد محمد خالد بالمقعدين الثاني والثالث لشعبة الكهرباء لعضوية مجلس الإدارة، كما فاز المهندس عبد الله فتحي هشام خضر بالمقعد الأول لشعبة الهندسة المدنية بمجلس النقابة الفرعية بأسيوط، وحصلت المهندسة وفاء أحمد سيد على المقعد الثاني بمجلس الإدارة على ذات الشعبة، وفي شعبة الهندسة المعمارية حصد المهندس حسن حسن خلف حسن المقعد الأول، وكان المقعد الثاني من نصيب المهندس محمد فؤاد صادق عمر، مقرر لجنة النوادي بالمجلس السابق.