البيئة تطلق برنامجا لرفع قدرات المجتمعات المحلية بمحمية وادي الجمال

أطلقت وزارة البيئة، من خلال مشروعي دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر، ومشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي، بالتعاون مع محمية وادي الجمال، البرنامج التأهيلي لتطوير وإدارة وتنظيم الحرف اليدوية والتراثية لقريتي ابوغصون وحماطة بمحمية وادي الجمال بمرسى علم، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بدعم المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، ودمج تلك المجتمعات بالسياحة البيئية بالمحميات الطبيعية والحفاظ على التراث الثقافي المادي للمجتمعات المحلية في مصر.

رفع قدرات المجتمعات المحلية

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنّ البرنامج يتولى تأهيل ورفع قدرات المجتمعات المحلية، إضافة الى توفير الخامات والمعدات والأدوات اللازمة للإنتاج، من خلال خبراء متخصصين بأساليب الإدارة لمراكز المشغولات اليدوية، وكيفية تنظيم تلك المراكز وتحقيق الاستدامة المالية والتأهيلية والفنية للمجتمعات المحلية.

تصنيع الحرف اليدوية التراثية

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنّ البرنامج يتولى تنمية أبناء المجتمع المحلي، من خلال تنظيم ورش عمل عن كيفية تصنيع الحرف اليدوية التراثية للمجتمع نفسه، مع الحفاظ على طبيعتها الأصلية مع العمل على تطوير تلك المنتج ليصبح مصدر جذب للزائرين لمحمية وادي الجمال بمنطقتي حماطة وأبوغصون، ما يحقق فرص عمل ومصادر دخل للمجتمعات المحلية والفئات المستهدفة من خلال الربط بين المنتجات اليدوية التراثية والسياحة البيئية وتحويلهم لمصادر دخل مستدام والترويج لمنتجات السياحة البيئية بمحمية وادي الجمال وخاصة للمجتمع المحلي بمطقتي حماطة وابوغصون تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، خاصة الأهداف الخاصة بالقضاء على الفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، إضافة الى الهدف الخاص بتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.