تخصيص 20 قطعة أرض بـ12 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 20 قطعة أرض بـ12 مدينة جديدة، لإقامة «مشروع عمراني متكامل وخدمي مختلط، وإنشاء كنيسة، ومكتب بريد، بجانب أنشطة سكنية، وصناعية، وتعليمية، وزراعية، وتجارية، وإدارية، وفندقية، وسياحية، وترفيهية».

قطع أراضي القاهرة الجديدة

وقال الدكتور عاصم الجزار: «في مدينة القاهرة الجديدة، جرى تخصيص قطعتي أرض بنشاط تجاري إداري، وفي مدينة بدر، تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط تجاري إداري، وفي مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط سكني تجاري إداري فندقي سياحي ترفيهي، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بنشاط صناعي، وزراعي، وتجاري، وفي مدينة 15 مايو، تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط سكني تجاري، ومعهد تعليمي، وفي مدينة شرق بورسعيد (سلام)، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مكتب بريد».

قطع أراضي العبور

وأضاف وزير الإسكان: في مدينة العبور، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بنشاط تجاري إداري، ونشاط سكني تجاري إداري، وإقامة كنيسة كاثوليكية، وفي مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري، وفي مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط تجاري إداري سكني، وفي مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع عمراني متكامل وخدمي مختلط، وفي مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري.

وأكد الوزير أنّ المشروعات المتعددة التي ينفذها القطاع الخاص بالمدن الجديدة، تسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة بتوفير المباني الخدمية والترفيهية للسكان بالمدن الجديدة، كما تسهم أيضا في تنفيذ خطط الدولة بتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية.