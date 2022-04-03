لمن لم يحالفه الحظ.. 5 خطوات لـ سحب مقدم جدية حجز شقق الإسكان

أحيانًا كثيرة لم يحالف الحظ عدد من المواطنين الذين يقومون بسداد مقدم جدية الحجز، للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من حين لآخر داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، وذلك للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وخلال هذه الأيام، يبحث عدد كبير من المواطنين عن إمكانية سحب مقدم جدية حجز شقق الإسكان لمن لم يحالفهم الحظ، وذلك تزامنًا مع غلق باب حجز شقق الإسكان المتوسط، ضمن مشروعات «سكن مصر، ودار مصر، وجنة».

ووفقا لبيانات سابقة لوزارة الإسكان، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يعود سبب عدم الحصول على شقق الإسكان، إلى زيادة عدد المتقدمين للحجز عن عدد الوحدات المطروحة، أو عدم مطابقة شروط المتقدم للحجز للشروط المنصوص عليها بكراسة الشروط.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات سحب مقدم جدية حجز شقق الإسكان لمن لم يحالفهم الحظ، وفقا لبيانات سابقة لوزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات سحب مقدم جدية حجز شقق الإسكان لمن لم يحالفهم الحظ

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إمكانية استرداد مقدم جدية حجز شقق الإسكان لمن لم يحالفهم الحظ، وتتمثل خطوات استرداد مقدم جدية حجز شقق الإسكان في:

1- زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2- تقديم طلب استرداد مقدم الحجز عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، فور إغلاق باب الحجز.

3- كتابة الرقم القومي وكلمة السر الخاصة بالعميل.

4- اختيار «استرداد مقدم الدفع» والموافقة على الإقرار الموجود بالصفحة.

5- ثم بعد ذلك يتم إخطار العميل بموعد استرداد مقدم جدية الحجز، من خلال مكاتب البريد المميكنة، عن طريق إرسال رسالة قصيرة على رقم المحمول.