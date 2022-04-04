حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 4-4-2022 مهنيا وعاطفيا

أعلنت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، توقعاتها لمواليد الأبراج الفلكية وحظك اليوم الاثنين الموافق 4 أبريل الجاري، استجابة لبحث أصحاب تلك الأبراج عن الطالع الفلكي لكل منهم وتحديدًا مواليد برج الحمل الذين يحتفلون خلال تلك الفترة بأعياد ميلادهم.

ومن منطلق أن الغالبية العظمى يعتقدو أن مواقع الشمس والنجوم والكواكب لحظة ولادة الإنسان تؤثر على شخصيته، وفي إطار اهتمام عدد كبير من المواطنين بمتابعة توقعات الأبراج بشكل يومي، نستعرض حظك اليوم لمواليد الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 4-4-2022 على الصعيد المهني

تقول خبيرة الفلك لمواليد برج الحمل إن القمر بمنزلك الثاني واليوم عليك أن تحدد وتنظم كل ما يتعلق بأعمالك وأموالك.

حظك اليوم برج الحمل 4-4-2022 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا اليوم الاثنين مولود برج الحمل المشتري ونبتون في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتأنى في ردود أفعالك مع الأحباب وتجنب الفخر بنفسك وبإنجازاتك مع من حولك.

حظك اليوم برج الثور 4-4-2022 على الصعيد المهني

يخبرك الفلك عزيزي الثور أنه رغم الضغوط، إلا أنك تستطيع اليوم أن تقوم بواجبك بكامل لياقتك، فقط لا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الثور 4-4-2022 على الصعيد العاطفي

واليوم رغم التشوش، تسطع كالقمر الذي في برجك وتتألق مواهبك.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-4-2022 على الصعيد المهني

وتنصحك خبيرة الأبراج أن القمر في منزل الصحة السلبي قد يجعلك تشعر بالإرهاق سريعا وعليك أن تنتبه لصحتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 4-4-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك رغبة في الانعزال، وقد يجعلك تبحث عن مساحة من الحرية وعدم الالتصاق.

حظك اليوم برج السرطان 4-4-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، تناغم القمر مع المشتري يدعمك اليوم، وكل شيء يمضي بسلاسة في حياتك العملية.

حظك اليوم برج السرطان 4-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للتحرر من الضغوط وتفتن الجميع ويدعمك الأحباب والأصدقاء.

حظك اليوم برج الأسد 4-4-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس ويجب أن تتمهل اليوم في حركتك وأن تتجنب المخاطر والانفعال.

حظك اليوم برج الأسد 4-4-2022 على الصعيد العاطفي

إذا وجدت اليوم أنك تميل للتصرف بعدائية أو بعصبية فعليك بمراجعة نفسك.

حظك اليوم برج العذراء 4-4-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر في منزل الحظ واليوم مناسب للمطالعة ولتنمية معلوماتك أو تميل للقيام برحلة أو سفر أو تخطط لذلك.

حظك اليوم برج العذراء 4-4-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، يعدك القمر اليوم بالمتعة والمغامرة مع الأهل والأقارب والأحباب.

حظك اليوم برج الميزان 4-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات والوقت ملائم لإدارة أعمالك أو مدخراتك أو ممتلكاتك بحكمة.

حظك اليوم برج الميزان 4-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم قد تساعدك الأفلاك على الاقتراب ممن تحب، وقد تساعدك الظروف على اكتشاف أمور خفية.

حظك اليوم برج العقرب 4-4-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تتأنى ولا تهمل استوضاح نقاط مهمة فيما يعرض عليك من أوراق أو عقود.

حظك اليوم برج العقرب 4-4-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تهتم برغبات واحتياجات شريك حياتك ويجب أن تتجنب العصبية.

حظك اليوم برج القوس 4-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل والصحة ويدفعك ذلك للتطور وتغيير العادات غير الصحية تدريجيًا وتبدو أكثر مرونة.

حظك اليوم برج القوس 4-4-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويساعدانك على إدارة حياتك الشخصية والاجتماعية بحكمة ونضج.

حظك اليوم برج الجدي 4-4-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط، تناغم القمر مع المشتري يدعم علاقاتك وتثبت وجودك وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج الجدي 4-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجدد مشاعرك ويحركك اليوم تماسك مثالي مع من تحب.

حظك اليوم برج الدلو 4-4-2022 على الصعيد المهني

قد تدفعك الأفلاك للتسرع وعليك أن تحافظ على الكتمان وعلى هدوء أعصابك وتماسكك إذا تعطلت بعض الأمور.

حظك اليوم برج الدلو 4-4-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم برج الدلو القمر في وضع معاكس، تجنب المواضيع الشائكة كي لا تنزلق في دائرة مفرغة.

حظك اليوم برج الحوت 4-4-2022 على الصعيد المهني

تقول خبيرة الأبراج إن القمر ما زال في منزل العلاقات واليوم فرصتك لعقد اتصالات ناجحة ولقاءات مفيدة.

حظك اليوم برج الحوت 4-4-2022 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا وعائليا يوجد تناغم بين القمر مع المشتري يساعدك اليوم أن تلعب دورك بكل جدارة وتقوم بواجبك نحوالأخوة والأهل والأحباب.