حظك اليوم برج الحمل السبت 2-4-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الحمل بحب المغامرة والقدرة على النشاط طول الوقت فهو يستطيع إنجاز أكثر من أمر في نفس الوقت، وهو يحب العدل ويكره الظلم، كما أنه يناقش بجرأة وثقة وفخر عندما يدخل في تحد ورغم ذلك فهو عفوي بدرجة كبيرة، وإذا غضب فإنه يهدأ بسرعة و يسامح عن ما مضى، وإلى جانب ذلك فهو يستطيع أن يكون قائدا معتمدا طريق الصدق والصراحة مع مرؤوسيه في العمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك مواليد برج الحمل بالتركيز على أمور مالية ومهنية حيث أن القمر في منزلك الثاني يدفعك نحو التركيز، وفق توقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

يجب أن تراجع نفسك قبل كل كلمة حيث أن حظك اليوم يحذرك من التشوش، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

عيوب برج الحمل

أبرز عيوب برج الحمل أنه دائم التفكير فهو يفكر كثيرًا في كل ما يدور حوله، كما أنه قليل الصبر فلا يستطيع الصبر على الأمور السيئة التي تحدث معه، إلى جانب أنه ديكتاتوري في مواقف كثيرة، ويتضايق كثيرا إذا ضايقه أحد، ويتسم بالإهمال في حياته المهنية وأمور بيته، إلى جانب أنه شديد الانفعال لدرجة لا توصف، ويتسم بالتهور في الأمور التي يسعى إليها لأنه يريد تحقيقها على حساب أي شيء.