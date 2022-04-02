حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 3-4-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، توقعاتها لمواليد الأبراج الفلكية وحظك اليوم الأحد الموافق 3 أبريل، استجابة لبحث البعض عنها، إذ يعتقدو أن مواقع الشمس والنجوم والكواكب لحظة ولادة الإنسان تؤثر على شخصيته ومن هنا يأتي علم الأبراج المرتبط بالفلك، وعليه يبحثوا يوميا عن طالع الفلك.

وفي إطار إهتمام عدد كبير من المواطنين بمتابعة توقعات الأبراج بشكل يومي، نستعرض حظك اليوم لمواليد الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 3-4-2022 على الصعيد المهني

تخبرك خبيرة الفلك مواليد برج الحمل بأن القمر في منزلك الثاني يدفعك نحو التركيز على أمور مالية ومهنية، فقط اعتن بحساباتك وخطواتك كي تحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الحمل 3-4-2022 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا اليوم الأحد مولود برج الحمل قد يصيبك الفلك بالتشوش وعليك أن تراجع نفسك قبل كل كلمة.

حظك اليوم برج الثور 3-4-2022 على الصعيد المهني

ويبشرك الفلك مولود الثور اليوم الأحد مهنيا واجتماعيا بأن الوضع الفلكي داعم ويجعلك تشعر بقيمتك شكلا وموضوعا وتستعيد ثقتك بنفسك.

حظك اليوم برج الثور 3-4-2022 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا تقول عبير فؤاد أن القمر في برجك يزيدك تألقا وبهاءَ في عيون الجنس الآخر، فقط تجنب الزهو بنفسك.

حظك اليوم برج الجوزاء 3-4-2022 على الصعيد المهني

الحالة الفلكية الدقيقة تنصحك باختيار كلماتك بعناية قبل أن تتكلم.. تجنب العدائية وحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة.

حظك اليوم برج الجوزاء 3-4-2022 على الصعيد العاطفي

تقول عبير فؤاد أن القمر في منزل الصحة السلبي قد يزيد عليك الضغوط، والعصبية ليست في صالحك.

حظك اليوم برج السرطان 3-4-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزل المشروعات يعدك بعلاقات قوية تربطك بالزملاء أو رؤساء العمل.

حظك اليوم برج السرطان 3-4-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. اقتران القمر مع أورانوس يساعدك اليوم على توطيد علاقاتك أو تقوم بمبادرات مناسبة تقربك ممن تحب.

حظك اليوم برج الأسد 3-4-2022 على الصعيد المهني

القمر المعاكس يجعلك في حالة تأرجح وعدم استقرار، صعود وهبوط معنوي.. اصبر ليومين حتى تتحسن مزاجيا.

حظك اليوم برج الأسد 3-4-2022 على الصعيد العاطفي

الأمر يتطلب أن تكون يقظا وكتوما وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم برج العذراء 3-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ واليوم مناسب للمغامرة والاضطلاع أو التعرف على جديد.

حظك اليوم برج العذراء 3-4-2022 على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم مشرقا وتمتلئ عذوبة، وإذا كنت متزوجا عليك أن تواجه ولا تهرب مهما كانت الضغوط.

حظك اليوم برج الميزان 3-4-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يمنحك القدرة على تنمية مال وأعمال.. تنظم جيدا أفكارك ونفقاتك وتستطيع أن تفي بالتزاماتك.

حظك اليوم برج الميزان 3-4-2022 على الصعيد العاطفي

تمنحك الأفلاك مشاعر حب قوية وتميل للتعامل بكرم مع من حولك.

حظك اليوم برج العقرب 3-4-2022 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تعالج أمورك بدقة كي تجد حلا للمشاكل وانتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج العقرب 3-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يدفعك للعناد... لا ترفض الحوار مع شركاء الحياة وحاول أن تتواصل معهم بصورة أفضل.

حظك اليوم برج القوس 3-4-2022 على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تعمل بخشونة وتدفع أعمالك بقوة وتساعدك الأفلاك على التماسك.

حظك اليوم برج القوس 3-4-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الصحة الإيجابي ويمنحك ذلك طاقة وحيوية ويساعدك على الاهتمام بمن تحب.

حظك اليوم برج الجدي 3-4-2022 على الصعيد المهني

اتبع حدسك فأنت اليوم تحلل جيدا وقد يخدمك الحظ بصورة كبيرة.

حظك اليوم برج الجدي 3-4-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بروح الود وبطاقة عاطفية أخاذة وتنطلق رغبةً في العطاء.

حظك اليوم برج الدلو 3-4-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وتميل لاستعادة خبرات مؤلمة وذكريات حزينة، فقط قاوم مشاعر الحزن والرغبة في التمرد.

حظك اليوم برج الدلو 3-4-2022 على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم الأحد مولود برج الدلو لإلقاء اللوم والعتاب على من حولك.. لا تبالغ في ذلك وحاول أن تتفهم وجهة نظر الآخرين.

حظك اليوم برج الحوت 3-4-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يساعدك اليوم أن تحدد هدفك وتبرز مواهبك وتتفاوض جيدا.

حظك اليوم برج الحوت 3-4-2022 على الصعيد العاطفي

اقتران القمر مع أورانوس يمدك اليوم بروح مرحة تسهل عليك الاقتراب ممن حولك.