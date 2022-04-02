حظك اليوم برج الثور السبت 2-4-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الثور ثاني الأبراج الفلكية وأبرز مميزاته القدرة على القيادة إلى جانب قوة الملاحظة الكبيرة ومهارات فهم عالية مما يجعله شخصيّة قياديّة كما أنه واقعي ويفضّل التعامل مع الحقائق وليس الخيال، ورغم ذلك فهو طيب القلب ويحب رعاية المقرّبين منه ومعاملتهم بلطف مما يجعل الأشخاص مرتاحين لقربه إلى جانب أنه منظم بدرجة كبيرة فهو يمتلك قدرة على وضع استراتيجيات وخطط بتفاصيل واضحة لحل المشكلات..

حظك اليوم برج الثورعلى الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم يجب أن تستعيد الثقة بالنفس مرة أخرى لكي تشعر بالسعادة، وفق توقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

يجب أن تتجنب الزهو بنفسك حيث أن القمر في برجك يزيدك تألقا في العيون، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

عيوب برج الثور

أبرز عيوب برج الثور أنه يميل للغيرة من الآخرين في حال امتلاكهم أموال أكثر منه وهو شديد العند خاصةً عندما يعتقد أنّه على حق، وصعب جدا أن يغيّر رأيه أو يُغيّر أفكاره، كما أنه غير متوازن ونادراً ما يتمكن من موازنة الأمور في حياته، وهو مسرف جدا في احتياجاته فهو ينفق الكثير من المال على كل الأمور غير الهامة التي تواجهه.