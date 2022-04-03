عاجل .. التعليم تقرر عقد امتحانات تجريبية لطلاب الإعدادية بالخارج

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد اختبار إلكتروني تجريبي للطلاب من أبنائنا في الخارج بالصف الثالث الإعدادي بدول «لبنان، تونس، الأردن، فلسطين، السودان، والمغرب»، وكذلك بدولة المملكة العربية السعودية بقنصلية «جدة/ المدينة - نجران»، من غد الإثنين الموافق 4/4/2022 بدءً من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

امتحانات تجريبية للشهادة الإعدادية للمصريين بالخارج

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنّه جرى عقد اختبار إلكتروني تجريبي للطلاب من أبنائنا في الخارج بالصف الثالث الإعدادي، بدول «الإمارات، البحرين، وقطر»، يوم الخميس الموافق 31 مارس، بدءًا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.