موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2022.. 11 يونيو والتفاصيل خلال أيام

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي، على محرك البحث جوجل عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2022، وتفاصيل الامتحانات سواء كانت إلكترونيًا أو ورقيًا، وشكل أسئلة الامتحانات ونوعياتها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 في موعدها، يوم 11 يونيو المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2022

وبدأت وزارة التربية والتعليم، استعدادها لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث انتهت المديريات التعليمية من تجميع استمارات الثانوية العامة وتسليمها للكنترولات، وحصر الأعداد النهائية لإخطار وزارة التعليم بالأعداد النهائية، بعد انتهاء طلاب المنازل من تسجيل استمارة الامتحانات يوم الخميس المقبل.

الخميس آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة لطلاب المنازل

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان صادر عنها، إن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة لطلاب المنازل يوم 7 أبريل، ولن يتم مد فترة التسجيل للطلاب، لوضع الخطة الخاصة بالامتحانات من حيث المراقبين والملاحظين.

واستلمت لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة، من استلام بيانات استمارات 1 عضوية سري لـ«الملاحظين» للمدارس الثانوية والإعدادية وديوان المديرية، ودواويين الإدارات التعليمية، بالإضافة إلي بيان بلجان الثانوية العامة بكل الإداراة التعليمية،موضح فيها اسم اللجنة والعنوان - رقم التليفون الأرضي - رقم مسلسل الإحصاء - الرقم التعريفي - الرقم الإلكتروني - سعة اللجنة - عدد الطلاب بها، ونسخة ورقية معتمدة ومختومة + أسطوانة CD.

كما استلمت لجان النظام والمراقبة، بيان بالاستراحات المعدة وأسماء المشرفين عليها بالاستراحات، بالإضافة إلي استلام كروكي يدوى للجان المختارة بمحافظتكم معتمدة ومختومة «لجان أساسية ولجان احتياطية».

وأكدت لجان النظام والمراقبة، أن تكون سعة الحجرة بلجان الثانوية العامة 16 طالبًا وألا تقل اللجنة الاحتياطية عن 300 طالب.