إصابات «كورونا» حول العالم تتخطى حاجز 491 مليون حالة

تخطت حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم، حاجز 491 مليون إصابة، وسجلت الإصابات منذ ظهور الفيروس إلى 491 مليونا و090 ألفا و196 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى6 ملايين و174 آلاف و444 حالة وفاة، بينما ارتفع مجموع الشفاء إلى 425 ملايين و667 آلاف و382 حالة.

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، اليوم الأحد، 1455 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» محلية العدوى، و51 حالة جديدة وافدة في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

تسجيل 956 إصابة في مقاطعة «جيلين» الصينية

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم الأحد، في تقرير يومي، إن 956 حالة تم تسجيلها في مقاطعة «جيلين» شمال شرقي البلاد، و438 حالة في بلدية شنجهاي، و11 حالة في مقاطعة تشجيانج.

وسجلت السلطات الصينية، شفاء 2468 مريضاً، أمس السبت، فيما لم تسجل البلاد حالات وفيات جديدة بـ «كورونا»، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 4638 شخصاً.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية، اليوم الأحد تسجيل 234301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بينها 22 حالة من الخارج و306 حالات وفاة.

وأشارت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، إلى ارتفاع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 13874216 حالة، موضحة أن مجموع الوفيات صعد إلى 17235 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد «كورونا» بلغ 44.5 مليون

وأضافت «وكالة مكافحة الأمراض»، أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد «كورونا» بلغ 44.5 مليون «86.7% من 52 مليون نسمة»، بينما تلقى 63.9% جرعات معززة.

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية، اليوم الأحد، 1096حالة إصابة بـ«كورونا» و 81 حالة وفاة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.