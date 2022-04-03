توزيع كرتونة «وصل الخير» على الأولى بالرعاية في المنيا: تشمل 12 كيلو سلع أساسية

بدأت محافظة المنيا في توزيع كراتين «وصل الخير» التابعة لمبادرة حياة كريمة، وتزن الكرتونة الواحدة حوالي 12 كيلو جرام، وتتكون من: مكرونة وصلصة وزيت وسمنة وسكر وأرز وفول، وملح، وفاصوليا، وتمر، وجارٍ توزيع الكراتين على جميع مراكز وقري المحافظة.

توزيع الكراتين علي الأسر الأولي بالرعاية

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالإشراف الميداني على توزيع كرتونة المواد الغذائية ضمن قوافل "وصل الخير" التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يجري توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في قرى ومدن ومراكز المحافظة.

مشاركة المجلس القومي للمرأة في التوزيع

وأكد المحافظ ضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية، وأعضاء مؤسسة حياة كريمة، والمجلس القومي للمرأة، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني، لضمان وصول تلك الكراتين لمستحقيها من الفئات الأولى بالرعاية.

وتتابع الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تسلم الجمعيات الأهلية لكراتين المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للمساهمة في تسهيل توزيع الكراتين على كافة الفئات المستحقة وتذليل كافة العقبات.

وكان محافظ المنيا شهد وصول 70 ألف كرتونة مواد غذائية، ضمن قوافل «وصل الخير» التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في قرى ومدن ومراكز المحافظة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأقامت محافظة المنيا 10 معارض أهلًا رمضان بجمع المراكز والمدن للعمل علي خفض الأسعار ومواجهة كافة مظاهر الاحتكار.