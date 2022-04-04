سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الاثنين 4-4-2022 في الأسواق

منذ بداية شهر رمضان، ارتفع البحث عن سعر طبق وكرتونة البيض اليوم عبر جوجل، ويرجع ذلك إلى أن البيض من الوجبات الأساسية والضرورية بالنسبة لكل المصريين على مائدة السحور، كما يدخل البيض كمكون أساسي في عدد كبير من الوجبات والأصناف على موائد الإفطار في رمضان.

وفي هذا الإطار تستعرض بوابة «الوطن»، في خلال السطور التالية، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم في الأسواق اليوم.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ أسعار البيض ما زالت تواصل الاستقرار في الأسواق المحلية، حيث سجل سعر طبق البيض الأبيض ما بين 51 و52 جنيهًا من المزرعة إلى التاجر، وأصبحت تصل إلى المواطنين حاليًا بسعر 56 جنيهًا.

وأضاف عبد العزيز، أنّ سعر طبق البيض البلدي وصل لنحو 55 جنيهًا، وذلك من المزرعة، ولكنه يصل الى المستهلك بنحو 62 جنيهًا، ويباع البيض الأحمر نحو 60 جنيهًا، بينما تباع من المزارع بسعر يتراوح بين 53 و55 جنيهًا.

سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم

وسجل طبق البيض الأحمر، والذى يحتوي على 30 بيضة، ما بين 70 و90 جنيها، وذلك حسب الشركة المصنعة والموزعة، بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر الذى يحتوي على 10 بيضات، من 30 جنيها حتى 37 جنيهًا.

في حين سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم، والتي تحتوي على 30 بيضة ما بين 65 و85 جنيها، في حين أن كرتونة البيض التي تحتوي على 10 بيضات، فيتراوح سعرها ما بين 32 و50 جنيهًا.