سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء 30-3-2022 في الأسواق

زاد البحث عن سعر طبق وكرتونة البيض عبر محركات البحث المختلفة، مع اقتراب شهر رمضان الكريم، حيث يحرص المواطنون على شراء البيض لتناوله في السحور، بغرض تعويض الجسم ما يفقده من بروتينات خلال ساعات الصيام، طوال شهر رمضان الكريم.

وتستعرض «الوطن»، خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس، وفق تصريحات عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، وجاءت كالتالي:

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

وقال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن»، إنّ أسعار طبق وكرتونة البيض، شهدت استقرارا لليوم الثالث على التوالي في السوق المحلية، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 60 جنيهًا، فيما تراوح سعرها في المزارع بين 53 و55 جنيهًا.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 51 و52 جنيهًا من المزرعة إلى التاجر، فيما وصل سعرها إلى 56 جنيهًا للمستهلك، وبالنسبة لسعر البيض البلدي وصل لنحو 55 جنيهًا في المزرعة، وللمستهلك بـ 62 جنيهًا.

سعر البيض الأحمر اليوم في المتاجر الكبرى

وعن سعر البيض الأحمر اليوم في المتاجر، ارتفعت أسعاره داخل تلك المتاجر خلال الفترة الماضية، ليصل سعر طبق البيض الأحمر اليوم الأربعاء إلى 70 و80 جنيها، وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأحمر التي تضم 10 بيضات فقط، بدأ من 30 جنيها، ووصل إلى 37 جنيها.

أما سعر كرتونة البيض، التي تضم 30 بيضة فقط، اليوم الأربعاء، فتراوح بين 65 و85 جنيهًا، فيما سجّلت كرتونة البيض الأبيض التي تضم عدد 10 بيضات، سعر 32 و50 جنيهًا.