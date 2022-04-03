سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأحد 3-4-2022 في الأسواق

تصدّر سعر طبق وكرتونة البيض اليوم، عمليات البحث عبر المحرك العالمي جوجل، تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، كونه من أهم الأطعمة على مائدة السحور، لاحتوائه على البروتين، وغناه بالفيتامينات اللازمة لحماية الجسم طوال اليوم.

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم، في السطور التالية:

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار البيض استقرت اليوم في السوق المحلي، إذ يباع سعر البيض الأبيض تراوح ما بين 51 إلى 52 جنيهًا من المزرعة إلى التاجر، وتصل إلى المواطنين بسعر 56 جنيهًا.

وأضاف أنّ سعر البيض البلدي وصل لنحو 55 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك بـ62 جنيهًا، ويباع البيض الأحمر نحو 60 جنيهًا، بينما تباع من المزارع بسعر يتراوح بين 53 إلى 55 جنيهًا.

سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم

أما في الأسواق والمحلات التجارية الكبرى، فجاء سعر البيض كما يلي:

- وصل طبق البيض الأحمر، المكون من 30 بيضة، بين من 70 إلى 90 جنيها، حسب الشركة المصنعة والموزعة، بينما البيض الأحمر الـ10 بيضات يبدأ سعرها من 30 جنيها حتى 37 جنيهًا.

- وصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم المكونة من 30 بيضة بين 65 و85 جنيها، أما الطبق المكون من 10 وحدات، فتراوح سعرها بين 32 حتى 50 جنيها.

سعر كرتونة البيض في الجمعية الاستهلاكية

وسجل سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 30 بيضة داخل المجمعات الإستهلاكية نحو 50 جنيها فقط، لتكون بهذا أقل أسعار البيض في السوق المحلي.