سعر طبق وكرتونة البيض اليوم السبت 2-4-2022 في الأسواق

أعلن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم السبت 2 أبريل الموافق أول أيام سهر رمضان المبارك كونه من أكثر الأشياء التي يزداد البحث عن سعرها؛ للاعتماد على الك السلعة كوجبة أساسية في السحور، فضلا عن احتوائه على نسبة عالية من البروتينات التي تعوّض الجسم عما فقده خلال ساعات الصيام على مدار اليوم.

ووفقا لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فإن سعر طبق وكرتونة البيض اليوم السبت 2 أبريل في الأسواق المصرية والمحلات التجارية جاءت كما يلي:

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم السبت

وأوضح «عبدالعزيز»، أن أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق المختلفة شهدت حالة من الاستقرار عقب ارتفاع ملحوظ الفترة الماضية، ليسجل اليوم سعر تراوح بين 53 و55 جنيها في المرزعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر 60 جنيها للطبق الواحد.

سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض

وبشأن سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض اليوم في الأسواق فوصل إلى قيمة تتراوح بين 51 إلى 52 جنيهًا في المزرعة، لتصل في يد الجمهور بسعر يصل إلى 56 جنيها، وأخيرا سجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم السبت نحو 55 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 62 جنيهًا حسب كل منطقة.

سعر البيض الأحمر اليوم في المتاجر الكبرى

وعن سعر كرتونة البيض الأحمر في المتاجر الكبرى، فسجل اليوم السبت سعر يتراوح بين 70 لـ80 جنيهًا، أما كرتونة البيض الأحمر التي تحتوى على 10 بيضات فيبدأ سعرها من 30 جنيهًا حتى 37 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض في الجمعية الإستهلاكية

وأخير وصل سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 30 بيضة داخل المجمعات الإستهلاكية بنحو 50 جنيها فقط.