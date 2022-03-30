«الغرفة التجارية»: أسعار البيض تراجعت.. والدواجن في الطريق

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر كرتونة البيض يشهد انخفاضًا خلال الفترة الحالية، «البيض انخفض زي ما توقعنا، ولما بنقول الحاجة هتنخفض الناس مش بتصدق، ولكن دي آليات السوق والعرض والطلب، وعندنا إنتاج جيد وفعلا زاد».

السيد: أسعار البيض في المزرعة بـ49 جنيهًا

وأضاف «السيد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أسعار كرتونة البيض اليوم في المزرعة وصلت إلى 49 جنيها، وتباع الكرتونة الواحدة بـ54 جنيهًا كحد أقصى، بعد أن وصلت إلى 62 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 50 جنيهًا بعد ما كانت بـ56 جنيهًا من المزرعة: «فيه انخفاضات، ومتوقعين تنخفض أسعار الدواجن.. ولكن الناس مش عايزة تصبر وبتهاجمنا، واحنا حاسيين بالناس وعارفين إن فيه غلاء».

الدولة ضخت كميات كبرى من الدواجن والبيض

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن هي الأخرى ستنخفض خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما قامت الدولة بضخ كميات كبيرة في منافذ بيع السلع، «هتنخفض الدواجن بسبب ضخ الدولة لكميات ضخمة في كل الفروع التابعة للدولة مثل منافذ وزارة الزراعة، و أهلا رمضان، والضخ ده خلى المواطن يشتري بأريحية، وانتاجنا بيزيد في أول رمضان».

وتابع: «هناك ارتفاع في أسعار العلف غير مبررة، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة».