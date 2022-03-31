سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس 31-3-2022 في الأسواق

سعر طبق وكرتونة البيض من أكثر الأشياء التي يزداد البحث عنها بمرور الوقت عبر محركات البحث المختلفة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، نظرا للاعتماد على البيض كوجبة أساسية في السحور، فضلا عن احتوائه على نسبة عالية من البروتينات التي تعوّض الجسم عما فقده خلال ساعات الصيام.

وتحرص بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنون بشكل دائم ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الخميس الموافق 31 مارس من عام 2022 في الأسواق المصرية والمحلات التجارية، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كما يلي:

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

وأوضح رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية لـ«الوطن»، أسعار البيض اليوم في الأسواق المختلفة، حيث شهدت حالة من الاستقرار لليوم الرابع على التوالي، بعد ارتفاع كبير شهدته مؤخرا، ليتراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم بين 53 و55 جنيها في المرزعة، لتصل إلى المستهلك اليوم بسعر 60 جنيها للطبق الواحد.

سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض

ووصل سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض اليوم في الأسواق إلى قيمة تتراوح بين 51 إلى 52 جنيهًا في المزرعة، ليشتريها التجار بهذا السعر، ويبيعونها للمستهلك بسعر يصل إلى 56 جنيها، بينما يصل سعر كرتونة البيض البلدي إلى 55 جنيها في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 62 جنيها.

سعر البيض الأحمر اليوم في المتاجر الكبرى

وبالنسبة لسعر البيض الأحمر في المتاجر الكبرى، فسجل اليوم الأربعاء سعر يتراوح بين 70 لـ80 جنيهًا، أما كرتونة البيض الأحمر التي تحتوى على 10 بيضات فيبدأ سعرها من 30 جنيهًا حتى 37 جنيهًا.