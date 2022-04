خطوات التسجيل على منصة اختبارات أبنائنا في الخارج للشهادة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات التسجيل لإجراء الاختبار الإلكتروني التجريبي للطلاب المصريين بالخارج الشهادة الإعدادية، في دول «لبنان، تونس، الأردن، فلسطين، السودان، والمغرب»، وأيضا في المملكة العربية السعودية بقنصلية «جدة/ المدينة - نجران»، عبر منصة اختبارات أبناؤنا في الخارج، غدا الإثنين 4 أبريل 2022.

رابط الاختبارات الإلكترونية التجريبية لأبنائنا في الخارج

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم عقد الاختبار التجريبي للشهادة الإعدادية، على منصة الاختبارات الإلكترونية لأبنائنا في الخارج، بالدخول باستخدام البريد الإلكتروني للطالب، مطالبة الطلاب بسرعة تفعيل البريد من خلال هذا الرابط.

خطوات التسجيل لإجراء الاختبار التجريبي للشهادة الإعدادية بالخارج

وحددت وزارة التربية والتعليم، خطوات التسجيل لإجراء الاختبار التجريبي للطلاب المصريين في الخارج الشهادة الإعدادية وهي كما يلي:-

- التأكد من وجود شبكة إنترنت جيدة وكاميرا.

- الدخول على رابط منصة الاختبارات الإلكترونية لأبنائنا بالخارج.

- الضغط على Sign in with Microsoft.

- كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك وتقوم بالضغط على NEXT.

- كتابة كلمة السر الخاصة والضغط علو sign in ثم اختيار next.

- الضغط على set it up now لإضافة رقم الهاتف المحمول أو البريد الالكتروني البدل للمساعدة في حالة فقد كلمة السر الخاصة بك.

- اختيار NEXT.

- يضغط الطالب على زر «الاختبارات» exam من القائمة الرئيسية لبدء الاختبار.

- السماح للنظام باستخدام الكاميرا ثم الضغط مرة أخرى لمشاركة الشاشة الخاصة به مع النظام.

- النظام يقوم بكشف الوجه تلقائيا والسماح للطالب بدخول الاختبار اذا كان وجهه مطابقا لصورة ملفه الشخصي.

- يقبل الأدمن الطالب يدويا إذا كان وجهه غير مطابق.

- في حالة وجود مشكلة في الكاميرا يجب التأكد من إعطاء الصلاحيات للمتصفح لفتح الكاميرا.

- إذا توقف الطالب عن مشاركة شاشته أو الكاميرا تظهر له رسالة تحذيرية لمشاركتها مرة أخرى كي يتثنى له تكملة الاختبار.

- رسالة الانتهاء تظهر للطالب بعد الضغط على إنهاء الاختبار أو عند انتهاء الوقت.