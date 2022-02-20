«التموين»: 90% نسبة صرف السلع للمواطنين حاملي البطاقات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وصول نسبة صرف السلع التموينية لشهر فبراير 2022، للمواطنين حاملي البطاقات التموينية والمستحقين لصرف الدعم السلعي شهريًا إلى 90% من إجمالي النسبة المستحقة من الصرف.

استمرار صرف السلع التموينية حتى نهاية الشهر

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى استمرار صرف السلع التموينية لشهر فبراير من جميع منافذ الصرف حتى انتهاء شهر فبراير يوم 28 من الشهر، وذلك من جميع منافذ صرف السلع التموينية والبالغ عددها 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية و6700 فرع مشروع جمعيتي، فضلا عن وجود ما يقرب من 1300 فرع مجمع استهلاكي يوفر صرف التموين شهريا.

توافر السلع الغذائية في 1500 مخزن جملة على مستوى الجمهورية

وفيما يتعلق بضخ السلع ومدى توافرها، أكّد مصدر في الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين أنَّ مخازن الجملة والبالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى المحافظات مستمر في ضخ السلع إلى منافذ صرف السلع، موضحًا أنَّ المخازن بها وفرة كبيرة من جميع السلع الغذائية المدرجة على قائمة صرف السلع والبالغ عددها 26 سلعة تموينية لشهر فبراير.

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية يوميا كميات ثابتة من السلع الأساسية لمخازن الجملة، إذ يشمل الضخ اليومي على: 4 ألاف طن من السكر، و3 آلاف طن من الزيت، و1000 طن من الأرز، و1000 طن من المكرونة.

ونوه المصدر، إلى أنَّه بناء على تعليمات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، فإن هناك حملات مكثفة من قبل مديريات التموين لللتفتيش المفاجئ على البقالين ومنافذ صرف السلع للتأكّد من إتاحة السلع طبقا لاحتياجات المواطنين، مشيرا إلى توافر ما يقرب من 1200 سلعة حرة للشراء دون التقيد بحمل المواطن للبطاقة التموينية وذلك من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية في أي محافظة.