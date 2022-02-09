انتظام صرف السلع التموينية لشهر فبراير 2022 لـ23 مليون بطاقة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على انتظام صرف السلع التموينية لشهر فبراير 2022، وذلك منذ بدء صرف الدعم السلعي منذ بداية الشهر الجاري وتحديدا من 9 أيام، من جميع منافذ صرف السلع التموينية والبالغ عددها 40 ألف منفذ بقال تمويني و6700 منفذ مشروع جمعيتي و1300 مجمع استهلاكي منتشر على مستوى الجمهورية.

توافر السلع التموينية في منافذ الصرف

وقال مصدر في وزارة التموين، إن منافذ صرف السلع التموينية بها وفرة كبيرة من جميع السلع التموينية المدرجة على قائمة التموين من أجل توفير كل احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية، مشيرا إلى أن مخازن الجملة تمد منافذ الصرف بكل السلع اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين.

وأكد المصدر أن نسبة من صرفوا التموين خلال الأسبوع الماضي بلغت 50% من إجمالي من استحقوا مقررات تموين شهر فبراير الجاري، وذلك من بين 23 مليون بطاقة تموين مستحقة لصرف الدعم السلعي شهريا، مقيدا عليها 64 مليون مواطن.

فيما تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في ضخ السلع الغذائية لمخازن الجملة البالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى المحافظات، حيث ستم ضخ يوميا: «4 آلاف طن من السكر، و3 آلاف طن من الزيت، و1000 طن من الأرز، و1000 طن من المكرونة»، وذلك من بين 26 سلعة تضمنها قائمة السلع التموينية لشهر فبراير والتي خلت من سلعة الدقيق هذا الشهر.

استمرار صرف التموين حتى 28 فبراير

وتستمر منافذ صرف السلع التموينية في صرف التموين حتى يوم 28 فبراير الجاري، لجميع المواطنين المستحقين للدعم التمويني، حيث إنه طبقا للقرار الوزاري فإن صرف التموين يتم في أي وقت خلال الشهر من بدايته وحتى نهايته من المنافذ التابعة لمحافظة صدور البطاقة التموينية.