تحذير خطير بشأن تناول اللحوم في وجبة الإفطار

حذر الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي واستشاري أمراض القلب بمستشفيات جامعة القاهرة، المواطنين في التهاون مع اتباع الإجراءات الصحية والعادات الغذائية التي لا تؤثر سلبا على صحة المواطن، قائلا: "تقسيم وجبة الفطار على مراحل والأكل على مرحلتين، لأن حال الأكل مرة واحدة يؤدي إلى حدوث مشاكل للقلب، وبالتالي يؤدي إلى زيادة عمل القلب وإجهاده، ويجب أن تكون وجبات الطعام الأولى بعد المغرب والثانية بعد التراويح".

الحديدي: الأكل مرة واحدة على الفطار دون فترات يؤدي لخطورة على قلب الانسان

وأضاف مدير قصر عيني الفرنساوي استشاري القلب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب الابتعاد أيضا عن الأطعمة الدسمة والسمين، حتى لا تؤدي إلى ترسب الدهون في الشرايين: "طبيعة الأكل لا يكون بها دهون ولا سمين واللحوم بكثرة على الفطار تؤثر على عضلة القلب"، مضيفا أنه يجب على المواطنين مراعاة الوجبات الصحية في السحور، ويجب أن يكون بعيدا عن الأكلات التي تزيد العطش طوال فترة الصيام والابتعاد عن الأطعمة المزودة بالبهارات والشطة وغيرها من المواد الحافظة التي تؤثر سلبا على الصحة العامة للإنسان والابتعاد أيضا عن المشروبات الغازية وقت الإفطار.

الحديدي: اللحوم بكثرة على الفطار تؤثر على عضلة القلب

وأشار مدير قصر العيني الفرنساوي إلى أنه يجب الالتزام بالمتابعة الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة كاضغط والسكر وغيرها من الأمراض، لأن إهمالهم تؤدي إلى الإصابة في شرايين القلب، بجانب ضرورة الإكثار من تناول الخضروات والفواكه لإكساب الجسم العناصر الغذائية الهامة التي تعوض الفاقد الناتج عن الصيام، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بكافة التعليمات المتعلقة بأساليب التغذية.