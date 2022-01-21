استشاري قلب: 1 من كل 10 أشخاص في أمريكا مصاب بأوميكرون «فيديو»

قال الدكتور عمرو عبد الباقي، استشاري القلب بمستشفيات جامعة جونز الأمريكية، إن العدد الكبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والموجود بالمستشفيات الأمريكية أصبح مثل «تسونامي»، قائلا إن عدد الحالات بالمستشفى الخاص به حاليا الأكبر منذ بداية الجائحة، مشددا على أن هناك تقديرات تشير إلى أن 1 من كل 10 أشخاص في أمريكا مصاب بأوميكرون، وعدد الحالات الموثقة وصلت لـ3 ملايين حالة يوميا، لكن هناك تقديرات بأنه قد يصل إلى لـ100 مليون حالة حول العالم.

لدينا ما يشبه تسونامي من حالات كورونا

وأضاف «عبد الباقي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أن متحور أوميكرون أقل حدة مقارنة بكل السلالات الأخرى، ومن 30 إلى 35% من الحالات التي جرى تشخيصها بالمستشفى كانوا يأتون لأسباب أخرى، «بيبقوا جايين عشان يتعالجوا مثلا من الجلطة فبنكتشف إنهم مصابين بأوميكرون، ومش بيبقى عندهم أعراض».

بداية نهاية كورونا وتحويله لفيروس متوطن

وتابع الدكتور عمرو عبد الباقي، استشاري القلب بمستشفيات جامعة جونز الأمريكية: «هذا الكلام قد يكون مخيفا، لكنه في نفس الوقت بشرة خير، لأن المناعة التي ستنتج عن أوميكرون إضافة للمناعة من اللقاح يمكن أن تكون بمثابة بداية لنهاية فترة الوباء، وبداية بأن يكون كورونا مرض متوطن».

وعن تفشي فيروس كورونا بين الحيوانات، قال إن هذا الأمر يعتبر خطر، ولكن من المعروف عن كورونا وكل الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي بأنها تنتقل من سلالة لأخرى، «كورونا كان موجود في الوطاويط وانتقل عن طريق حيوان آخر انتقل للإنسان ومن الممكن انه انتقل من الإنسان للحيوان، وهذا غير مثبت حتى الآن»