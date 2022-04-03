اعتماد مواعيد امتحانات نهاية العام لسنوات النقل والشهادات ببني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جدول مواعيد امتحانات سنوات النقل والشهادات العامة المحلية للفصل الدراسي الثاني 2021 /2022، والتي تضنتها مذكرة مديرية التربية والتعليم التي عرضها اليوم محمد عبدالتواب وكيل الوزارة، وفقًا للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.

وتبدأ الامتحانات اعتباراً من يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 حتى الخميس 19 مايو 2022، وراعت مواعيد الجداول أيام الأعياد الدينية والعطلات الرسمية.

مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية

تبدأ امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائي من 26 إلى 30 أبريل، والرابع الابتدائي من 8 إلى 12 مايو، وبالنسبة التعليم المجتمعي يبدأ الصف الأول والثاني والثالث يومي 26 و27 أبريل، والرابع والخامس والسادس من 26 إلى 30 أبريل.

مواعيد امتحانات نهاية العام المرحلة الإعدادية

تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي في محافظة بني سويف من 7 إلى 11 مايو، والصف الثالث الإعدادي من 14 إلى 19 مايو، أما بالنسبة للإعدادية المهنية فتبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي «نقل» من 7 إلى 11 مايو، والثالث الإعدادي المهني من 14 إلى 19 مايو.

موعد امتحانات نقل الثانوية العامة والتعليم الفني

تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي العام (المواد خارج المجموع) 7 إلى 9 مايو، والصف الثاني الثانوي العام من 8 إلى 10 مايو، فيما تبدأ امتحانات سنوات النقل بالتعليم الفني والتعليم المزدوج من 7 إلى 17 مايو، ونقل دبلوم الخط العربي للصفوف الأول والثاني والثالث والرابع من 7 إلى 14 مايو، أما نقل دبلوم التخصص في الخط للصف الأول فتبدأ 7 إلى 18 مايو.