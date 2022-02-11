طريقة التظلم من نتيجة صفوف النقل في الابتدائية والإعدادية بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه طبقًا للمادة 34 من القرار الوزاري رقم 377 لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض مواد قرار التقويم التربوي الشامل رقم 313 لسنة 2011، المطبق على مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيها الابتدائية والإعدادية، يحق للطالب أو ولي الأمر التقدم بطلب للتظلم من نتيجة الامتحان في نهاية الفصل الدراسي الأول أو الثاني والدور الثاني، كلٍ على حدة، وذلك في جميع المواد الدراسية، التي تضاف إلي المجموع، وكذا المواد التي لا تضاف للمجموع.

التظلم مقابل مبلغ قدره عشرون جنيهاً للمادة الواحدة

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان لها، أنه يحق أيضًا للطالب التظلم على الأنشطة التربوية الأساسية والاختيارية وذلك في حالة الرسوب فقط إلى مدير الإدارة التعليمية في حالة صفوف النقل، وإلى مدير المديرية التعليمية في حالة الشهادة الإعدادية خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ النتيجة، مقابل مبلغ قدره عشرون جنيهًا للمادة الواحدة أو النشاط التربوي الواحد.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم أنه طبقا للكتاب الصادر من وزارة التربية والتعليم بتاريخ 22/ 10/2017، بإلغاءُ الجزء الوارد بالقرار الوزاري رقم (377) لسنة 2017، فيما تَضمَّنهُ بشأن قصرِ التظلُّم على الطلاب الراسبين، والموافقة على إتاحة التقدُّم بطلب للتظلُّم من نتيجة الامتحان للطلَّاب في حالتي الرسوب أو النجاح، فإنه في حال تعديل درجات الطالب في المادة المتظلم منها سيحصل الطالب على مبلغ الـ20 جنيهًا التي سددها.

خطوات طلب إعادة تصحيح ورق إجابة طالب

أما خطوات تقديم طلب لإعادة تصحيح الأوراق فهي كالتالي:

- حضور الطالب مع ولي الأمر والسؤال عن مقر «الكنترول».

- سحب استمارة تظلم في المادة المراد التظلم فيها، وكتابة البيانات بها بيانات التظلم وملء الاستمارة.

- دفع مصاريف التظلم (مبلغ 20 جنيهًا) للمادة فقط، واستلام إيصال السداد، وبالنسبة لطريقة سَداد مصاريف التظم فهي تختلف من محافظة لأخرى.

-إخطار ولي الأمر بالميعاد المحدد لمراجعة صورة من ورقة إجابة الطالب للمادة، وفي الموعد يتسلم صورة من ورقة الإجابة، وكتابة إقرار من وليِّ الأمر للاطلاع على ورقة الإجابة وانها تخص ابنه.

- يراجع الطالب وولي الأمر ورقة الإجابة من خلال نموذج الإجابة الرسمي، وكتابة تقرير يُسلم لـ«الكنترول» بعد الانتهاء من المراجعة، وكتابة الملاحظات والجزئيات المراد تصحيحها.

- يعيد الموجه تصحيح الجزئيات المشار إليها في التقرير الخاص بولي الأمر، وفي حال إضافة درجات للطالب، تُبلغ الإدارة التابع لها الطالب التي تُخطر المدرسة مع إرسال تعديل بالدرجات التي أضيفت للمادة.