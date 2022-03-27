جداول امتحانات صفوف النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جداول امتحانات المرحلة الإعدادية لصفوف النقل والشهادة العامة والمهنية والمكفوفين والصم والرياضي.

كما اعتمدت مديرية التعليم بالقليوبية جداول الامتحانات العملية لهذه الصفوف، وجداول امتحانات دبلوم الخط العربي، وكل مواد المرحلة الإعدادية للنقل والشهادة الإعدادية العامة والمهنية.

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خريطة امتحانات التيرم الثاني بالقليوبية

وأكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الاستعداد لبدء امتحانات التيرم الثاني للشهادة الإعدادية العامه والمهنية والمكفوفين والصم والرياضي، والتي تبدأ نهاية الشهر الجاري بالامتحانات العملية للمواد، ويعقبها في مايو المقبل امتحانات التحريري وفق الجداول التالية:

مواعيد امتحانات التيرم الثاني

وأوضح وكيل وزارة التعليم القليوبية، أن 7 مايو سيشهد امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالقليوبية لصفوف الرابع والخامس الابتدائي للتعلیم المجتمعي، وكذلك الصف السادس الابتدائي مكفوفين، والصف الثامن صم، والنقل الأول والثاني الإعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين، وشهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي المهني والنقل والتخصص للخط العربي.

فيما تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي العام يوم الأحد 8 مايو، والصفين السادس الابتدائي تعلیم مجتمعي، والنقل الأول والثاني الثانوي الفني للصم يوم 10 مايو، وصفوف نقل الأول والثاني الإعدادي المهني وشهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي العام والرياضي، وشهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي للصم والمكفوفين يوم السبت 14 مايو، ولمدة 6 أيام.

أما الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي تعلیم مجتمعي، والخامس والسادس الابتدائي عام، والرابع والخامس الابتدائي «صم – مكفوفين»، والسادس والسابع الابتدائي صم، فتبدأ امتحاناتها يوم الثلاثاء 26 أبريل ولمدة يومين.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد مواعيد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام والرياضي من قبل الوزارة، والنقل الأول والثاني الثانوي للمكفوفين في نفس أيام امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي العام.