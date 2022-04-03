نائب رئيس «العقاري المصري»: أتوقع طرح عملة الـ500 جنيه قريبا

قال وليد ناجي الخبير المصرفي ونائب رئيس البنك العقاري المصري، إنَّ سريان العمل بالعملة المحلية فئات الـ25 و50 و100 قرش الورقية في سوق الصرافة المصري ما يزال متواجد، مؤكداً أنه من المحتمل إصدار البنك المركزي لفئة جديدة من العملة المحلية، وهي الـ500 جنيه.

«ناجي»: مقترح إصدار ورقة نقدية فئة 500 جنيه في انتظار تفعيله بقرار من «المركزي»

وأضاف «ناجي» في تصريحات خاصة للوطن، أنَّه «تم اقتراح طرح ورقة بنكنوت فئة 500 جنيه منذ سنوات ولكن لم تفعل بعد، ومن المتوقع تفعيل المقترح الذي لا ينتظر سوى إقرار المركزي، حيث نحتاج لتلك الفئة الجديدة في السوق المصرية خاصة مع وصول الورقة بـ200 جنيه إلى 10 دولارات، كما أن الاتحاد الأوروبي أصدر ورقة بـ500 يورو بالفعل.

سوق الصرافة المصري ما يزال بحاجه لتداول «الفكة»

كما أوضح أن العملة المحلية فئة 25 قرش، أي «الربع جنيه»، لم تلغ بعد أو يتم وقف التداول عليها من قبل البنك المركزي المصري، رغم عدم وجودها في السوق، وندرة التعامل بها، إضافة إلى الخمسين قرش، الورقية على وجه التحديد.

الجنيه المصري وحدة النقد المحلية.. وسيستمر إصدارها والتداول بها

أكد نائب رئيس البنك العقاري، أنَّ الجنيه المصري ما يزال محتفظا بأهميته وقوته في التداول بسوق الصرافة ولن يختفي، نظرا لاحتياجنا لوحدة نقدية فئة 100 قرش يقاس عليها الإصدارات الأخرى من النقد المحلي، سواء تم صك العملة في صورة جنيه ورقي أو معدن، من الفضيه، أو حتى عملة بلاستيكية.

وتابع، «كما كشف البنك المركزي في تصريح رسمي له خلال العام الماضي بإصدار عملة بلاستيكية سيبدأ في طرحها بالسوق المصري قريبا، من فئة الـ10 جنيهات، وما زلنا ننتظر تفعيل القرار».

احتياطي العملات المعدنية كافي لاحتياجات السوق المصري

وكان مسؤول رفيع المستوى بالخزانة العامة وسك العملة، قد صرح منذ أيام بأنَّ احتياطي العملات المعدنية المساعدة، أي الفكة، كافي لاحتياجات المواطنين لمدة تصل إلى عام ونصف.

وأوضح المسؤول في تصريحاته، أنَّ حصص إضافية من الفكة يتم صرفها في فترات الأعياد، كاشفا عن زيادة للكميات المتداولة من الفضيه، بنسبة تصل إلى 50% خلال شهر رمضان.