ضبط نصف كيلو هيروين أثناء توزيعها على عملاء تاجر بنهار رمضان بالغردقة

تمكن ضباط فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة البحر الأحمر، من ضبط تاجر مخدرات وبحوزته نصف كيلو من مخدر الهيروين، وذلك قبل ترويجها على عملائه في نهار رمضان بمدينة الغردقة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ضبط تاجر بحوزته نصف كيلو هيروين

ووردت معلومات للعقيد شهاب جابر رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، تفيد جلب عاطل يدعى «ع. ش» كمية من مخدر الهيروين لتوزيعها على عملائه في نهار رمضان بمدينة الغردقة.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضباط مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبطه وبحوزته نصف كيلو من مخدر الهيروين أثناء توزيعها على عملائه في نهار رمضان داخل سيارة ملاكي، كما عُثر على ميزان حساس ومبلغ مالي وهاتف محمول.

تحرير محضر بالواقعة

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.