مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة الغربية.. 2 رمضان

يبحث يوميا آلاف المواطنين في مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، على مواعيد ومواقيت الصلاة بشكل يومي، وبالأخص صلاتي الفجر والمغرب، وذلك لمعرفة موعد السحور والإفطار، وكذلك الذهاب إلى المساجد لأداء الصلوات في جماعة.

وتقدم «الوطن» لمتابعيها في مختلف مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، مواقيت الصلاة اليوم الأحد، ثان أيام رمضان 2022 في مدن ومراكز، وقرى محافظة الغربية وذلك وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة.

وننشر لكم رمضان 2022 ومواقيت الصلوات الخمس، موعد آذان المغرب، الإمساك والسحور وفق التوقيت المحلي لمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

الإمساك.: 4:04 دقيقة

أذان الفجر: 4:14 دقيقة

الشروق: 5:43 دقيقة

أذان الظهر: 11:59 دقيقة

أذان العصر: 3:31 دقيقة

أذان المغرب 6:16 دقيقة

أذان العشاء: 7:37 دقيقة

فرق التوقيت بين القاهرة وطنطا

إمساكية شهر رمضان، أظهرت أن هناك فرق توقيت بين القاهرة وطنطا في أذان المغرب ووقت الإفطار وأذان الفجر والسحور، نجد أن موعد أذان المغرب في طنطا تمام الساعة 6:16 دقيقة، بينما في القاهرة 6:14 أي يكون الفارق دقيقتين.

وتوضح الإمساكية أن موعد أذان الفجر ثاني أيام رمضان في الغربية مدينة طنطا في تمام الساعة 4:14 دقيقة وهو نفس توقيت الفجر لمدينة القاهرة، على أن يحين موعد الإمساك عن الطعام في تمام الساعة 4.04 دقيقة.