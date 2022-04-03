«تضامن الغربية» توزع 10 آلاف كرتونة على الأسر الأكثر احتياجا في 35 قرية

أكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية استمرار توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر غير القادرة في نجوع وقرى ومراكز محافظة الغربية، وأنه تم التوزيع فى 35 قرية بالغربية، وذلك على الأسر الأكثر احتياجا.

خطة عمل لتوزيع المساعدات في المحافظة

وأوضحت أنها في سبيل نجاح مشروعها الإنسانى لتوزيع كرتونة رمضان على غير القادرين وضعت استراتيجية تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية دفعه أولى الغربية قبل قدوم شهر رمضان على إن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان.

وتابعت مديرية التضامن في بيان، أن الكراتين نوعان، الأولى بـ 265 جنيه وزن 20 كيلو جرام تحتوى على «5 كيلو أرز، 4 كيلو مكرونة، 5 كيلو سكر، 1 كيلو عدس، 1 كيلو فول، كيلو بلح، علبة سمن من 1.500 كيلو جرام، ¼ كيلو شاي، علبة صلصة 380 جرام»، أما الكرتونة الثانية وزن 12 كيلو جرام بـ 180جنيه تحتوي على «2 كيلو أرز، 2 كيلو مكرونة، 2 كيلو سكر، 1 كيلو عدس، 1 كيلو فول، كيلو بلح، علبة سمن من 1.500 كيلو جرام، ¼ كيلو شاي، علبة صلصة 380 جرام».

وأكدت التضامن أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات في الكرتونة هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 25 يوما للفئة الأولى، و15 يومًا في الفئة الثانية خلال شهر رمضا المعظم.

التعاون مع جمعية الأورمان

وفى سياق متصل، أفادت جمعية الأورمان أنه لضمان وصول كراتين المواد الغذائية إلى مستحقيها بشكل فعلي تعاونت في جميع المحافظات مع أكثر من 4 آلاف جمعية أهلية صغيرة، مؤكده أن توزيع الكراتين تحت إشراف مباشر من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

يذكر أن جمعية الأورمان بدأت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات، وضاعفت مؤخرًا الكميات التى كانت توزعها سنويًا بحلول شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين، وذلك بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبا خاصة الأكثر احتياجًا.