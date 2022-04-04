تتزايد عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة القليوبية ثالث أيام شهر رمضان، إذ يبحث الصائمون عن المواعيد لأداء الصلوات في مواعيدها فضلا عن معرفة وقت الإفطار والإمساك عن الطعام طوال شهر رمضان الكريم.

تقدم «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة القليوبية، خلال اليوم الثالث من رمضان في إطار خدماتها لقرائها.

موعد صلاة الفجر اليوم الاثنين

وتحل صلاة الفجر وأذان الفجر اليوم الاثنين في محافظة القليوبية في الساعة 04:12 ص

الشروق فيحين موعده في الساعة 05:41 ص

وصلاة الظهر 11:58 ص

والعصر الساعة 03:31 م

والمغرب الساعة 06:16 م

والعشاء الساعة 07:35 م

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القليوبية 3 رمضان

ووفق إمساكية رمضان 2022 في محافظة القليوبية فإن أذان الفجر يوم 3 رمضان سيكون الساعة 04:12 صباحا، بينما تشرق الشمس عند الساعة 05:41 صباحا، ويكون أذان الظهر في تمام الساعة 11:58 صباحا.

بينما يرفع أذان العصر في تمام الساعة 03:31 مساء، كما يكون موعد أذان المغرب عند الساعة 06:16 دقيقة مساء.

ويستطيع الصائمون تناول الإفطار عند رفع أذان المغرب، كما يؤذن العشاء في تمام الساعة 07:35 م وتؤدى صلاة التراويح، لمدة نصف ساعة، وفقا لضوابط وزارة الأوقاف.

وتحرص مساجد القليوبية على فتح أبوابها قبل بدء مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة القليوبية 3 رمضان بوقت كاف، وذلك ليؤدي المصلون الفريضة وسط إجراءات احترازية مشددة.