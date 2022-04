عقد اختبار إلكتروني لطلاب الثالث الإعدادي للمصريين بـ7 دول عربية غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل عقد اختبار إلكتروني تجريبي للطلاب المصريين في الخارج بالصف الثالث الإعدادي بدول لبنان وتونس والأردن وفلسطين والسودان والمغرب، إضافة إلى المملكة العربية السعودية بقنصليتي جدة المدينة ونجران، وذلك غداً الاثنين، 4 أبريل الجاري، بدءً من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة.

الاختبارات لطلاب الصف الثالث الإعدادي

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه تم عقد اختبار إلكتروني تجريبي للطلاب المصريين في الخارج بالصف الثالث العدادي بدول الإمارات والبحرين وقطر.

خطوات الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية

واوضحت الوزارة خطوات الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية، كالتالي:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

- اختيار خانة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المصريين بالخارج.

- الضغط على خانة «نظام الامتحانات».

- الضغط على خانة دخول منصة الامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة توافر شبكة إنترنت جيدة وكاميرا.

خطوات التسجيل للامتحان

أما خطوات التسجيل للامتحان فتتمثل فيك

- فتح الرابط الإلكتروني https://exam.abroad.moe.gov.eg/login

- الضغط على خانة Sign in with Microsoft

- كتابة البريد الإلكتروني والضغط على زر next.

- كتابة كلمة السر الخاصة بالطالب والضغط على زر sign in.

- اختيار next.

- الضغط على زر set it up now لإضافة رقم الهاتف المحمول، أو البريد الإلكتروني البديل، للمساعدة في حال فقد كلمة السر الخاصة بالطالب.

- اختيار next.

تفاصيل الاختبارات الإلكترونية:

- يضغط الطالب على زر «الاختبارات – Exam» من القائمة الرئيسية لبدء الاختبار.

- يقوم الطالب بالسماح للنظام باستخدام الكاميرا ثم يضغط مرة أخرى لمشاركة الشاشة الخاصة به مع النظام.

- يقوم النظام بكشف الوجه تلقائياً والسماح للطالب بدخول الاختبار إذا كان وجهه مطابقاً لصورة ملفه الشخصي.

- يقوم الأدمن بقبول الطالب إذا كان وجهه غير مطابق.

- في حالة وجود مشكلة في الكاميرا يجب التأكد من إعطاء كافة الصلاحيات للمتصفح لفتح الكاميرا.