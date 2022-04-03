عاجل.. «تعليم القاهرة»: إعلان نتائج التحويلات لرياض الأطفال ورقيا

كشف ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، عن إعلان نتيجة التحويلات بين المدارس بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الحالي 2021-2022، موضحًا أنّ النتيجة أُعلنت ورقيًا في المديرية وليس إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني، ويمكن لولي الأمر الحصول عليها من خلال إدارة شؤون الطلاب في المديرية.

وأضاف «أنس»، لـ«الوطن»، أنّ نتيجة رياض الأطفال للمرحلة الرابعة ستُعلن 8 مايو المقبل، مشدداً على أولياء الأمور والطلاب بضرورة عدم الانسياق وراء ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي والاعتماد فقط على المصادر الرسمية، موضحاً أن المديرية حرصت على الانتهاء من كل التحويلات الخاصة بين المدارس وإعلان نتيجتها لأولياء الأمور.

«أنس»: المديرية حريصة على التنسيق مع المدارس للوقوف على الطاقة الاستيعابية للطلاب

وتابع أنس، بأنّ التحويلات الخاصة برياض الأطفال تشمل التحويل من مدرسة إلى أخرى بحسب رغبة ولي الأمر، وتحدث وفق الطاقة الاستيعابية للمدرسة، لافتاً إلى أنّ المديرية حريصة على التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس؛ للوقوف على الطاقة الاستيعابية للطلاب والالتزام بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية.

الفصل الدراسي الثاني يسير بصورة منتظمة

ونوّه مدير عام التعليم العام والتجريبيات، بأنّه بعد إعلان نتيجة التحويلات يجب على ولي الأمر الذهاب إلى المدرسة المقبول نجله بها، وانتهاء كل إجراءات إلحاقه بها، مؤكدًا أن المديرية شددت على جميع المدارس بضرورة الالتزام بنتيجة التحويلات.

وفي سياق منفصل، أكد أنس أنّ الفصل الدراسي الثاني يسير بصورة منتظمة وفق الخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ولم تُرصد أي إصابات كورونا بين الطلاب، موضحًا أنّ الامتحانات تبدأ خلال شهر مايو بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، ويجرى حاليا الاستعداد لها.