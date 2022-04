«التعليم» توضح خطوات الدخول لمنصة اختبارات الطلاب المصريين بالخارج

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات الدخول لمنصة اختبارات الطلاب المصريين بالخارج، موضحة أن الاختبارات تعقد لطلاب الصف الثالث الإعدادي في دول «تونس، لبنان، فلسطين، السودان، الأردن، المغرب والمملكة العربية السعودية»، غدًا الاثنين الموافق 4 أبريل الجاري، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للاختبارات.

خطوات الدخول لمنصة اختبارات الطلاب المصريين بالخارج

-تبدأ خطوات الدخول لمنصة اختبارات الطلاب المصريين بالخارج بدخول الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم.

- يختار الطالب خانة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المصريين بالخارج.

- الضغط على خانة «نظام الامتحانات».

- الضغط على خانة دخول منصة الامتحانات.

- ضرورة توافر شبكة إنترنت جيدة وكاميرا.

- عند انتهاء الاختبار ستظهر رسالة للطالب بعد الضغط على «انتهاء الاختبار» أو عند انتهاء الوقت.

- إذا توقف الطالب عن مشاركة شاشته أو الكاميرا تظهر له رسالة تحذيرية ليشاركها مرة أخرى حتى يتثنى له تكملة الاختبار.

تفاصيل خطوات الدخول لمنصة اختبارات الطلاب المصريين بالخارج

وبالتزامن مع تحديد وزارة التربية والتعليم لخطوات الدخول لمنصة اختبارات الطلاب المصريين بالخارج، حددت أيضًا آليات حل الاختبار وهي كالتالي:

- يضغط الطالب على «التالي» للانتقال إلى السؤال التالي.

- يمكن للطالب الرجوع إلى السؤال السابق.

- يمكن للطالب وضع علامنة على أسئلة يريد الرجوع لها

- يضغط الطالب على «انتهاء» لتسليم إجاباته بعد آخر سؤال.

تفاصيل قائمة الاختبارات الإلكترونية والتي تشمل التالي:

- جميع اختبارات الطالب

- عنوان الاختبار

- فترة الاختبار

- بدء الاختبار عند الضغط عليه يبدأ الاختبار

بعد بدء الاختبار يظهر التالي:

- عنوان الاختبار

- عنوان السؤال

- الاختيارات المتعددة.

- عد تناولي لوقت الاختبار

- رقم السؤال

- عدد الأسئلة المجاب عنها

- خريطة الأسئلة وتشمل الأسئلة الجاري والمجابة والأسئلة المرجعية والأسئلة التالية

خطوات التسجيل للاختبارات الطلاب المصريين بالخارج

- يفتح الطالب الرابط الإلكتروني https://exam.abroad.moe.gov.eg/login

- يضغط الطالب على على خانة Sign in with Microsoft

- يكتب الطالب البريد الإلكتروني والضغط على زر next.

- يكتب الطالب كلمة السر الخاصة بالطالب والضغط على زر sign in.

- يختار الطالب next.

- يضغط الطالب على زر set it up now لإضافة رقم الهاتف المحمول، أو البريد الإلكتروني البديل، للمساعدة في حال فقد كلمة السر الخاصة بالطالب.

- اختيار next.