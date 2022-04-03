جلجل ينجو من حادث.. ملخص مسلسل مكتوب عليا الحلقة 2 بطولة أكرم حسني

يبحث الجمهور عن ملخص مسلسل مكتوب عليا الحلقة الثانية بطولة أكرم حسني في رمضان 2022، والتي تضمنت العديد من المواقف الكوميدية والأحداث الشيقة، إذ بدأت الحلقة بحصول صاحب المنزل الذي تقيم فيه عائلة «جلجل» على حكم محكمة بتحويل عقد الإيجار القديم إلى جديد، ومطالبته بالحصول على 100 ألف جنيه خلال أسبوع واحد، وهو ما تسبب في مشاجرة كبيرة في المنزل بين جلجل «أكرم حسني» ووالده إحسان «إسماعيل فرغلي»، ليخرج جلجل غاضبا.

صلاح عبدالله ضيف شرف مسلسل مكتوب عليا الحلقة 2

وشهد ملخص مسلسل مكتوب عليا الحلقة الثانية بطولة أكرم حسني في رمضان 2022، ظهور الفنان الكبير صلاح عبدالله، إذ أنه أنه أثناء جولة «جلجل» في الشارع قرر البحث عن شخص فقير ليعطي له أموالًا، فالتقى بشخصية «عم جعفر»، والتي يجسدها «عبدالله» فيقرر أن يعطيه 10 جنيهات، ويضع له عم جعفر مسكًا على يديه برغم رفضه، وعندما يصحو «جلجل» من نومه يفاجأ بكتابة كلمات على يده، فيعتقد أن أحد أفراد أسرته هو الذي كتب على يده هذه الكلمات، وبمرور الوقت يكتشف أن الأشياء المكتوبة على يده تتحقق بالفعل على أرض الواقع فيرتبك، في حين لا يصدقه باقي أفراد الأسرة، ويسخرون منه لأنهم لم يشاهدوا الكلمات المكتوبة على يديه.

ملخص مسلسل مكتوب عليا الحلقة الثانية بطولة أكرم حسني في رمضان 2022

يصطدم أكرم حسني «جلجل» عندما ينزل من منزله ليجد سيارته بها عطل في «وش السلندر»، كما كُتب على يده، ويذهب ليستقل «أتوبيس» نقل عام، فيجد أنه نفس رقم «الأتوبيس» الذي كان مكتوبًا على يده، وينجو من استقلال «أتوبيس» آخر حدث له حادث ضخم ومات كل ركابه، ثم يلتقي بائع سندوتشات «كبدة» أمام المدرسة التي يعمل بها، كما كُتب على يده.

وفي مشهد آخر يصطدم جلجل بمدير المدرسة التي يعمل بها، بعد أن طالبه بإحضار كشاكيل التحضير الخاصة بمادة الموسيقى التي يدرسها، ويظهر محمد طعيمة الذي يجسد شخصية «علاء» خطيب شقيقته ويعمل معه مدرس في المدرسة، ليعزم المدرسين والمدير على كبدة جملي فيرفض جلجل أن يأكل لمعرفته مسبقًا أنها فاسدة.

فيما تظهر هنادي مهنا برفقة صديقتها، وتجسد شخصية «سلمى»، وتحكي لها سبب رفضها للزواج من بعض ممن تقدموا لها، متمنيه أن تتزوج شخصًا «دمه خفيف».