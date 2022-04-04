أسعار التمور والياميش بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ.. تخفيضات 30%

تشهد أسعار التمور وياميش رمضان والسلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ، اليوم الاثنين، انخفاضا كبيرا، للتخفيف عن كاهل المواطنين، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى نهاية الشهر الفضيل بسبب الإقبال الكبير من قبل الأهالي لانخفاض الأسعار بنسبة تتراوح من 25 لـ30% على كل السلع.

وتستعرض «الوطن» أسعار التمور وياميش رمضان بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ الرئيسي، والمقام في ميدان 47 بالمدينة، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات لتلبية احتياجات القراء.

سعر التمور بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ

ووفقا للمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية في المحافظة، فإن أسعار التمور المختلفة تبدأ من 12 جنيها بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ، للحبة الشعبية، وحبة التمور المتوسطة الجودة بـ30جنيها، بينما يصل سعر التمور السوبر أو الأعلى درجة لـ40 جنيها.

كما تبدأ أسعار تمور سيوة التي يجلبها التجار من واحة سيوه في مطروح من 25 جنيها حتى 80 جنيها للتمور المحشوة باللوز والمكسرات، كما يضم المعرض التمور السعودية وتبدأ أسعارها من 80 حتى 160جنيها.

أسعار الياميش بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ

وتتنوع أسعار الياميش بمعرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ، فأسعار قمر الدين تتراوح من 35 حتى 50 جنيها، وسعر كيلو الزبيب من 88 لـ90 جنيها، وسعر كيلو المشمشية بـ175جنيها، بينما يبدأ سعر كيلو جوز الهند من 77 جنيها، وأسعار السوداني المقشر من 40 لـ60 جنيها.

أماكن معرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ

ويقام معرض أهلا رمضان 2022 في كفر الشيخ بمناطق مختلفة، والرئيسي منها بميدان 47، والثاني بغرب المدينة عند ترعة «روينة»، كما تنتشر الشوادر بالمدن المختلفة منها مدينتي الحامول وبلطيم، فضلا عن معارض محاربة الغلاء التي تنظمها المحافظة أيضًا.