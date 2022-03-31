بريد الوطن .. شخصيات لا تُنسى: «فخر المبتهلين»

حين تتأمل اسم ذلك العَلَم، تجد له نصيباً من اسمه، فهو «الشيخ فخر صادق»، الذى كان فخراً بحُسن الصوت، صادقاً بجمال الأداء.

هيَّا بنا نُحرِّك عجلة الزمان لنعود قليلاً.. وكأنِّى بهذا الشيخ وقد اعتمرَ عمامته، وتوكَّأ على عصاه، وأمسك بمسبحته، وهو يشدو بأعذب الألحان على جَمْعٍ من الناس، ينصتون إليه فى سرور، وقد أُوتىَ الشيخ مزماراً من مزامير داود، فقد جمع الشيخ بين لونَين من الفن (التلاوة والإنشاد).

عاش الشيخ فخر صادق فى منتصف القرن العشرين، ناشراً للسعادة، زينةً للمجالس، جامعاً بين وقارِ أهل القرآن ومرح أهل الإنشاد.

ذاع صيتُ الشيخِ فخر سريعاً فى تلك الفترة، لعذوبةِ صوتهِ وجميلِ كلماته، فى «أم دينار» وما حولها قارئاً ومبتهلاً.

وبعد أن ملأ محيطه بهجةً وإشراقاً.. غادر «شيخ المبتهلين» دنيانا الفانية، ولم ينطفئ نجمه، فقد تركَ خَلَفاً كريماً وصوتاً لا يُبارَى، وعَلَماً من النادر تكراره، سُمِّى «الشيخ محمود»، ليكون محموداً بين «القراء»، بل كان له مكانة عظيمة فى «دولة التلاوة» فى قُطر منشأة القناطر، جامعاً بين حسن الأداء ومتانة الحفظ وإتقان التلاوة، وحب الجميع.

غفر الله لـ«الشيخ فخر صادق» فخر القرَّاء والمنشدين.. وأظلَّ قبره بسحائب المغفرة والرضوان.

رزق عبدالمنعم خليف

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