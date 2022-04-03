روسيا تدعو مجلس الأمن لمناقشة «استفزازات» المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا

قالت روسيا، اليوم الأحد، إنّها بصدد دعوة مجلس الأمن للاجتماع يوم غد الاثنين لمناقشة استفزازات المتطرفين الأوكرانيين في مدينة بوتشا وفقاً لنبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

جرائم حرب وجثث في الشوارع

ويشار إلى أنّ بلدة بوتشا الأوكرانية قد شهدت قصفا عنيفا بالمدفعية الثقيلة والطائرات الحربية كانت نتيجتها تناثر جثث المدنيين الأوكرانيين في الشوارع، فيما وصفته كييف بأنها إبادة جماعية للشعب الأوكراني، واصفة ما جرى في المدينة المنكوبة بأنّه جرائم حرب ارتكبتها قوات الجيش الروسي.

من جهتها، نفت وزارة الدفاع الروسية ما أسمتها بمزاعم كييف وقالت إنّ الحكومة الأوكرانية تزيف الحقائق، وقال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أنّه يدعو الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل لزيارة بلدة بوتشا الأوكرانية لمعرفة ما أدت إليه سياسة التنازلات لروسيا.