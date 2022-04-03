النبراوي يلتقي نائب رئيس مجلس إدارة «الألمانية للتعاون الدولي» لبحث نقل الخبرات

التقى نقيب المهندسين طارق النبراوي، اليوم، المهندسة إيرينى استمالك، استشارى الهندسة البيئية، ونائب رئيس مجلس إداره الهيئة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك بمقر النقابة العامة للمهندسين، بحضور المهندس عماد توماس، أمين الشعبة المدنية الأسبق.

نقل الخبرات والمهارات للزملاء المهندسين

وبحسب بيان عن نقابة المهندسين اليوم فقد اتفق الطرفان على عقد محاضرة مفتوحة للمهندسين بمقر النقابة، في إطار نقل الخبرات والمهارات للزملاء المهندسين.

وبحسب بيان النقابة فإن المهندسة إيريني استمالك خريجة قسم الهندسة المدنية بجامعة عين شمس، وحققت نجاحا غير مسبوق في مجال إنشاء محطات المياه والصرف الصحى في عدد من الدول منها: تركيا وألمانيا وسراييفو والبوسنة والعراق، وهي عضو المبادرة الرئاسية «مصر تستطيع».

وفي وقت سابق، وقَّع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بروتوكول تعاون مع أكاديمية «ويل بوند» للتدريب، وذلك لتدريب شباب المهندسين بمقر الأكاديمية مجانا، في إطار الاهتمام بتدريب وتأهيل الخريجين وأعضاء النقابة لسوق العمل، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تدريب 500 مهندس بشكل سنوي ومجاني.

تدريب المهندسين

وأوضح المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين في تصريح خاص لـ«الوطن» أنّ توقيع بروتوكول تدريب المهندسين جاء تزامنا مع افتتاح الأكاديمية بحضور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والمهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات، والمهندس عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالإضافة إلى ممثل لوزير الإنتاج الحربي.