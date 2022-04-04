إصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين بسيدي سالم بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادثين بقريتين بسيدي سالم، وتم نقل المصابين لمستشفى سيدي سالم المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بوقوع مشاجرة بقرية شالمة في سيدي سالم، أدت لإصابة 3 أشخاص، وهم «أحمد فهمي جبر»، 24 سنة، مصاب بجرح بالذراع، و«محمد فهمي جبر»، 21 سنة، مصاب بجرح في الرقبة، و«محمد أحمد عبدالجواد»، 38 سنة، مصاب بجرح بالذراع.

نقل المصابين إلى المستشفيات لتقديم العلاج

كما أصيب اثنين في حادث تصادم على طريق فدان الفقي عزبة الكوم بمركز سيدي سالم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سيدي سالم المركزي لعمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة لهم في استقبال المستشفى، ومن التقرير الطبي تبين إصابة كل من «إسراء عطية لطفي»، و«مسعد إسماعيل شهاب الدين»، مصابين بإصابات متفرقة ما بين جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وحالتهم العامة مستقرة.

تقديم الدعم الطبي للمصابين

يذكر أن أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية تقدم الدعم الطبي والعلاج اللازم للمصابين الذين يصلون في حوادث مختلفة، حيث جرى تزويد المستشفيات بالخيوط ومستلزمات الجراحة ضمانا لسرعة علاج المصابين وإجراء الجراحات اللازمة خاصة العظام والعمود الفقري.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على أنها تتابع بشكل يومي مع غرفة العمليات بالمديرية، موقف المستلزمات الطبية في المستشفيات.