قصف روسي وسماع دوي انفجارات في مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا

أفادت وكالة «رويترز»، بسماع دوي انفجارات هزت مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا، وفقاً لنبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

قصف روسي عنيف على مدن أوكرانيا

وتشهد أوكرانيا منذ أيام قصفا روسيا عنيفا ومكثفا راح ضحيته مئات القتلى من المدنيين الأوكرانيين.

وتعد أبرز عمليات القتل خلال الساعات الماضية ما شهدته مدينة بوتشا الواقعة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تم استهدافها وقصفها بالمدفعية الثقيلة وسلاح الجو الروسي الأمر الذي أدى إلى تناثر جثث الضحايا في الشوارع، في مشهد قال عنه الرئيس الأوكراني أنّها عمليات إبادة جماعي للشعب الأوكراني.

ونفت وزارة الدفاع الروسية ما تردد بشأن هذا القصف، ووصفته بالمزاعم بعد دعوة وزير الخارجية الأوكراني بتوقيع مزيد من العقوبات المدمرة على موسكو.