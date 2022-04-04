واشنطن تدين «فظائع» القوات الروسية في مدينة «بوتشا» الأوكرانية

قال وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، إن بلاده توثق وتتبادل المعلومات لمحاسبة المسؤولين عن الخروقات في أوكرانيا، وأدان المسؤول الأمريكي، الفظائع التي ارتكبتها قوات موسكو في مدينة «بوتشا» وعلى الأراضي الأوكرانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان المفتش أممي السابق لمراقبة إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية سكوت ريتر، أشارت في وقت سابق، إلى أن «كييف» تشتهر بتصريحات دعائية ويتوجب عليها تقديم أدلة طبية قبل الإدلاء بأي مزاعم حول أحداث «بوتشا».

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة «الخارجية الروسية»، ماريا زاخاروفا، إن مغزى الجريمة التي ارتكبتها أوكرانيا في «بوتشا» هو تعطيل مفاوضات السلام وتصعيد العنف، واصفة في «تيليجرام»، الحادث بـ الاستفزاز من قبل الجيش الأوكراني والمتطرفين.

دعوة بريطانية لـ «برلين» لزيادة الضغط الدبلوماسي والعسكري على روسيا

من جانبها، ستدعو الحكومة البريطانية، هذا الأسبوع مستشار ألمانيا أولاف شولتس، لزيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري على روسيا. ويستضيف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رئيس بولندا أندريه دودا وشولتس في لندن هذا الأسبوع لمناقشة الوضع في أوكرانيا.

بدورها، جردت إدارة أمن الدولة الأوكراني الصحفي الهولندي، روبرت دولمرز، من اعتماده وقررت طرده من البلاد بسبب صور التقطها لهجوم صاروخي بالقرب من مدينة «أوديسا».

بدوره، قال رئيس البرلمان الأوكراني «الرادا»، رسلان ستيفانتشوك، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه يشعر بخيبة أمل إزاء موقف جورجيا ومولودوفا بشأن فرض عقوبات على روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبها، خالفت «واشنطن» الوعود التي قطعتها لـ«موسكو» بعد نهاية الحرب الباردة بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ولم تقدم أي اعتذار عن ذلك، وفقا لما ذكرته صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية.

وأشاد الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، ببسالة قواته في محاولة تحرير مصنع «آزوفستال» للمعادن، في مدينة «ماريوبول» الساحيلة الأوكرانية، الذي يعد أهم معقل للمتطرفين الأوكرانيين، ونشر المسؤول الشيشاني، مقطع فيديو لجانب من العمليات لقوات بلاده.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أن بلادها تخطط لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا عن طريق البحر في الأيام المقبلة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، أشارت المستشارة الخاصة للرئاسة السورية لونا الشبل، إلى أن الكثير من السوريين يرغبون بالقتال إلى جانب موسكو في أوكرانيا، من باب رد الجميل لوقوفها مع شعب وجيش سوريا.

لاتفيجاس غاز تدرس إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بـ«الروبل»

اقتصاديا، أعلنت شركة «لاتفيجاس غاز» اللاتفية أنها تدرس إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بـ«الروبل»، وقالت إن ذلك قد لن ينتهك العقوبات ضد «موسكو»، فيما أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن احتياطيات «لاتفيجاس غاز» من الغاز الطبيعي كافية للوفاء بالتزاماتها تجاه المستهلكين.

«موسكو» ستحقق أرباحا قياسية بأكثر من 321 مليار دولار

بدورها، أشارت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إلى أنه في حال لم يفرض المشترون الرئيسيون حظرا على مواد الطاقة الروسية، فإن «موسكو» ستحقق أرباحا قياسية وتكسب أكثر من 321 مليار دولار.

وأضافت الوكالة الأمريكية، في تقرير، أنه يمكن لـ«موسكو»، أن تتوقع فائضا قياسيا، يمكن أن يصل إلى 240 مليار دولار، واصفة الأرقام المتوقعة للتجارة الروسية وميزان المدفوعات بالمبهرة.

وكان «المعهد الدولي للمالية العامة»، أشار في وقت سابق، إلى أن لعقوبات الحالية المفروضة على روسيا، لم تتمكن من وقف تدفق العملة الصعبة إلى «موسكو».

وواصلت أسعار النفط خسائرها، اليوم الاثنين، مع متابعة المستثمرين لسحب إمدادات من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية من الدول المستهلكة.

تراجع العقود الآجلة لخام برنت بـ 79 سنتا لتسجل 103.60 دولار للبرميل

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا أو 0.8% إلى 103.60 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98.45 دولار للبرميل، منخفضا 82 سنتا أو«0.8».

وتراجعت التعاقدات الآجلة لكل من الخامين دولارا في بداية التعاملات بالأسواق، اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

والأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط نحو 13%، بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيتم سحب ما يصل إلى مليون برميل يوميًا من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لـ بلاده لمدة 6 أشهر تبدأ في مايو المقبل.