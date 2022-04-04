المرتزقة قادمون.. توقعات بنقل 22 ألف مقاتل من سوريا إلى شرقي أوكرانيا

قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقره العاصمة البريطانية «لندن»، إن مرتزقة دربتهم روسيا في سوريا باتوا جاهزين لنقلهم إلى شرقي أوكرانيا، متوقعا نقل 22 ألف مرتزق على دفعات حال استمرار عملية «موسكو» العسكرية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت القوات الأوكرانية صدت، أمس الأحد، 7 هجمات لـ الجيش الروسي، ودمرت طائرتين حربيتين وطائرة روسية من طراز«Il-22» وطائرة بدون طيار ومدرعتين و 43 شاحنة عسكرية في دونيتسك ولوجانسك.

القوات المشتركة الأوكرانية تصد 51 هجوما لـ موسكو خلال الأسبوع الماضي

وخلال الأسبوع الماضي، صدت القوات المشتركة 51 هجوما لـ موسكو، ودمرت 46 دبابة و92 وحدة مدرعة و87 معدات سيارة و27 منظومة مدفعية و10 طائرات بدون طيار و 4 طائرات وصاروخ كروز.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إنه بعد الفظائع التي ارتكبها الجيش الروسي في بلاده، من الصعب عليه شخصيًا التحدث عن أي مفاوضات مع «موسكو»، مضيفا في مقابلة مع قناة «سي بي إس» الأمريكية: «لكن كرئيس عليه أن يفعل ذلك».

رئيس الوزراء الأوكراني: جرائم الجيش الروسي في كييف أظهرت الوجه الحقيقي لموسكو

بدوره، أشار رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس أناتوليفيج شميكال، إلى أن جرائم الجيش الروسي ضد المدنيين في منطقة كييف أظهرت الوجه الحقيقي لـ«موسكو»، داعيا، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، شركاء بلاده إلى فرض مجموعة مدمرة من العقوبات على روسيا، ويجب عزل الشر عن العالم المتحضر.

وأوضح شميكال: «أسوأ ما نتذكره من تاريخ القمع والجرائم غير الإنسانية تكرر خلال الاحتلال الروسي في بوتشا وموتيزين وبلدات وقرى أخرى بالقرب من كييف»، مضيفا إن بلاده لن تنسى جرائم المحتلين هذه ولن تهدأ بلاده حتى تعاقب المذنب.