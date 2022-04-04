روسيا: المتطرفون الأوكرانيون يتحملون مسؤولية الجريمة في مدينة بوتشا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن المتطرفين الأوكرانيين يتحملون مسؤولية الجريمة التي وقعت في مدينة بوتشا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل لها.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 42 هدفا عسكريا أوكرانيا، بينها 3 منظومات صواريخ مضادة للجو وراجمتا صواريخ جرى تدميرها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الدفاع الروسية: تدمير 42 هدفا عسكريا أوكرانيا

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، إن القوات الروسية دمرت 386 طائرة بدون طيار و224 منظومة صواريخ مضادة للجو فضلا عن 1918 دبابة ومدرعة أخرى، بالإضافة إلى 209 راجمات صواريخ تابعة للقوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.